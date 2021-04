Asta nu s-a mai intamplat din 1991! Ce a putut sa faca Rafael Nadal dupa finala istorica de la Barcelona, castigata in dauna lui Tsitsipas | Spaniolul a redevenit numarul 2 mondial

Rafael Nadal s-a bucurat enorm de al 12-lea trofeu castigat la Barcelona, dupa o finala care a durat 3 ore si 38 de minute.

Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas au scris istorie in finala turneului ATP 500 de la Barcelona, editia 2021. Duelul iberico-elen din ultimul act s-a intins pe durata a trei ore si treizeci si opt de minute de joc, devenind cea mai lunga finala de trei seturi jucata din 1991 incoace, noteaza spaniolii de la Punto de break. Meciul a fost cu 12 minute mai lung decat semifinala de la Belgrad dintre Novak Djokovic si Aslan Karatsev, castigata de outsider.

Dupa 4 ore fara 20 de minute, Nadal s-a impus, 6-4, 6-7, 7-5 si a redevenit, prin aceasta victorie, numarul 2 mondial, depasindu-l pe Daniil Medvedev. Campion la Monte Carlo in urma cu o saptamana, Tsitsipas (5 ATP) a ramas calm cand si-a vazut seria de 9 meciuri fara infrangere oprita, in ciuda faptului ca a avut minge de meci in finala cu Nadal.

La al 12-lea titlu adjudecat in Barcelona, Rafael Nadal a pastrat traditia si a plonjat, ca dupa fiecare trofeu castigat aici in piscina, sub privirile amuzate ale copiilor de mingi.

Rafa is a regular at this pool ????‍♂️ ???? ???? Make that a dozen Barcelona titles and 61 ???? on clay. pic.twitter.com/KLbXErG0ij — #AusOpen (@AustralianOpen) April 25, 2021

???? So leaving the “he forgot to take them off” theory to one side, why do you think Rafa Nadal decided to keep his pink socks ON for the pool dive??#RafaSocksGate ????‍♂️ pic.twitter.com/rsT4kFKviJ — Jonathan Pinfield ???? (@tweetsbyjp) April 25, 2021

Declaratiile lui Nadal si Tsitsipas dupa finala istorica de la Barcelona



"Nu cred ca am jucat vreodata o finala ca asta in acest turneu; inseamna mult pentru mine sa castig impotriva unui jucator ca el, dupa ce a reusit in Monte Carlo si avand in vedere ca s-a calificat in finala fara sa piarda set. Totul a constat in a accepta provocarea, in a fi suficient de umil incat sa admiti ca nu joci prea bine si ai nevoie sa lupti pentru victorie, incercand sa gasesti solutii in fiecare moment; asta am facut azi. Doar faptul ca am putut juca in Barcelona, dupa ce anul trecut turneul a fost anulat inseamna foarte mult pentru mine," a declarat Rafael Nadal, potrivit Express.

"E un adevarat luptator pe teren. Uraste sa piarda. Uraste sa piarda mai mult decat oricine altcineva. Nu am vazut pe nimeni sa lupte in maniera asta. Imi face viata foarte dificila pe terenul de joc, dar sunt aici sa accept acesti termeni si sa joc in functie de dorinta lui de lupta. Ma face si pe mine un jucator mai bun si ma pot vedea atingandu-mi limitele. E, fara indoiala, un lucru bun de avut pentru dezvoltarea mea personala," a fost replica grecului Stefanos Tsitsipas, conform Tennis Head.

Rafael Nadal va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Madrid si, in ciuda infrangerii suferite in sferturile intrecerii de la Monte Carlo in fata rusului Andrey Rublev, se arata pregatit pentru a incepe un nou turneu la Roland Garros din postura de cap de serie numarul 1.