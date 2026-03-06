Ajuns la vârsta de 28 de ani, Marcus Rashford traversează o perioadă foarte bună departe de clubul unde s-a format. Atacantul englez a fost împrumutat în vara lui 2025 la FC Barcelona până la iunie 2026, mutare dictată de o incompatibilitate cu managerul de atunci al „Diavolilor Roșii”, Ruben Amorim. În tricoul catalanilor, extrema stângă a strâns deja 36 de meciuri în actualul sezon, marcând 10 goluri și oferind 13 pase decisive în toate competițiile.

Cu o cotă de piață de 40 de milioane de euro, Rashford pare să își fi regăsit forma în LaLiga, însă situația sa rămâne în Anglia un subiect aprins.

Un viitor incert pe Old Trafford

Bryan Robson, fost căpitan legendar al lui Manchester United, s-a arătat contrariat de faptul că Rashford nu a reușit să depășească blocajele mentale la Manchester United, acolo unde a crescut.

„Marcus Rashford, ca jucător, nu îl înțeleg. Când ești la Manchester United și toată lumea spune că el și-a pierdut încrederea în propriile puteri la club, iar el se duce și spune că începe din nou să se bucure de fotbal la Aston Villa...

Dacă nu îți place fotbalul la Manchester United, ceva nu este în regulă cu tine. Nu sunt sigur dacă l-aș aduce pe Marcus înapoi... Doar pentru că ceilalți ar putea spune «Și cum rămâne cu atitudinea lui?»”, a transmis Robson, într-un interviu acordat pentru Boyle Sports.