Daniel Pancu a preluat banca tehnică a celor de la CFR Cluj pe 1 noiembrie 2025. La scurt timp după numirea sa pe banca fostei campioane din SuperLiga, tehnicianul de 48 de ani a devenit ținta unor acuzații grave lansate de impresarul Florin Manea.

Deac, folosit pentru obținerea postului

Manea a susținut la Iamsport că actualul antrenor din Gruia s-ar fi folosit de Ciprian Deac pentru a ajunge pe banca ardelenilor, luând ulterior decizia de a renunța la serviciile mijlocașului. Pentru a-și susține punctul de vedere, impresarul a amintit și de un episod din trecut, de pe vremea când amândoi activau la Rapid.

„Pancu a avut întotdeauna coloana asta vertebrală puternică… i-o spun în față, nu a avut-o niciodată! Cum bate vântul… La Rapid pe mine m-a luat în brațe, m-a pupat și mi-a zis: ‘Mulțumesc. Mâine mă duc la Angelescu, cinci ani îți fac contract’. Și a doua zi m-am dus și avea mesaj că <<dacă mai rămâne Manea, eu nu mai stau>>.

Am auzit că… din ce am auzit eu, acum poate greșesc, că vorbea cu Deac ca să ajungă la CFR. Și când a ajuns la CFR l-a dat afară pe Deac. Dar sper, uite, sper pentru el să-i meargă bine”, a spus Florin Manea.

În cantonamentul de iarnă, Deac a fost lăsat acasă, semn că Pancu nu intenționa să conteze pe serviciile acestuia în mandatul său. Cel care a oprit îndepărtarea jucătorului a fost patronul Ioan Varga, care s-a impus și a hotărât ca fotbalistul să rămână în club.