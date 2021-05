500 de meciuri pe zgura, dintre care 91,6%, victorii. Rafael Nadal scrie istorie, dar Boris Becker nu e impresionat: "Nadal are pasaport, scrie 35 de ani. Nu mai e la fel de puternic!"

Rafael Nadal joaca in semifinale la Roma al 500-lea meci pe zgura din cariera sa. Pana acum, a castigat 457 / 499.

Calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Roma, Rafael Nadal va juca al 500-lea meci pe zgura al carierei impotriva americanului Reilly Opelka, desprins intr-o cursa nebuna de a bate orice record al asilor reusiti vreodata in competitia din capitala Italiei.

Nadal isi juca in data de 29 aprilie, 2002, primul sau meci oficial in circuitul ATP pe zgura, impotriva paraguayanului Ramon Delgado. Avea doar 15 ani la acea vreme, dar reusea sa castige, cu un dublu 6-4.

19 ani mai tarziu, Rafael Nadal ajunge la 499 de meciuri disputate pe zgura, dintre care 457, castigate si doar 42 pierdute, rezultand intr-un procentaj final de 91,6% ca rata a succeselor, raportate la infrangeri. Urmatorul jucator in acest top istoric al rezultatelor pe zgura este Ivan Lendl, cu un procentaj de 81% (329 de victorii in 406 de partide,) noteaza Marca.

Sezonul 2021 de zgura a fost atipic pentru Rafael Nadal pana in prezent, ibericul pierzand doua meciuri in pregatirea turneului de la Roland Garros. Nadal s-a oprit in sferturi la Monte Carlo si Madrid, unde a fost invins de Andrey Rublev, scor 2-6, 6-4, 2-6, respectiv de Alexander Zverev, cu un dublu 4-6.

Boris Becker, neimpresionat de Rafael Nadal in 2021



In sferturi la Roma, Rafa Nadal si-a luat revansa impotriva tenismenului german, de care a trecut, scor 6-3, 6-4, dar aceasta performanta nu pare sa-l fi convins pe legendarul Boris Becker.

"Nadal are un pasaport pe care va scrie 35 de ani, incepand cu luna iunie. Hai sa vorbim despre Nadal in 2020: nu l-am vazut niciodata la fel de puternic precum a fost in finala Roland Garros castigata in fata lui Novak Djokovic. Dar tenisul zboara, doar urmatorul meci conteaza.

Anul asta nu l-am vazut la fel de puternic pe zgura. Daca nu castiga nici la Roma, nu poate sa mearga la Paris cu o incredere prea grozava," a declarat Becker pentru Eurosport, noteaza Tennis Head.

Rafael Nadal vs Reilly Opelka este prima semifinala cunoscuta a turneului ATP Masters 1000 de la Roma. Meciul va avea loc dupa ora 14:00. In cealalta semifinala se vor duela invingatorii meciurilor Djokovic vs. Tsitsipas si Sonego vs. Rublev.

Sezonul actual de zgura are o relevanta sporita pentru Rafael Nadal. Succesul de la Barcelona - unde a salvat mingi de meci in finala cu Stefanos Tsitsipas, in ceea ce a fost cel mai lung meci al anului in ATP pentru a bifa al 13-lea titlu al carierei in orasul catalan - este singurul trofeu adjudecat de Rafa in pregatirea turneului de la Roland Garros. Editia 2021 a Openului Francez l-ar putea face pe Rafael Nadal cel mai titrat jucator din toate timpurile in ceea ce priveste succesele in turneele de mare slem. Momentan, Nadal si Federer impart primul loc, cu cate 20 de Grand Slam-uri.