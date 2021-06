Rafael Nadal joaca la Roland Garros in ziua in care implineste 35 de ani! Ion Tiriac: "Nadal e un miracol. E jucatorul care a ramas cu picioarele pe pamant."

Rafael Nadal joaca de ziua lui impotriva lui Richard Gasquet in turul 2 la Roland Garros.

Rafael Nadal implineste astazi 35 de ani, varsta la care vrea sa devina cel mai titrat tenismen din intreaga istorie a acestui sport. De 13 ori campion la Roland Garros, tenisimenul nascut in Manacor la 3 iunie 1986 sustine un plan draconic de antrenamente in cautarea trofeului cu numarul 14 si admite ca s-a antrenat de doua ori pe zi in pregatirea turneului, pentru a se asigura ca traverseaza cea mai buna dispozitie de joc in timpul competitiei.

"Conditiile de joc sunt mai favorabile in acest an," a recunoscut Rafael Nadal, noteaza Eurosport, citat de Marca. In toamna anului precedent, pe o zgura mult mai grea decat cea din aceasta primavara, Nadal l-a invins pe Novak Djokovic in ultimul act al intrecerii de la Paris cu un scor neverosimil, 6-0, 6-2, 7-5.

Miliardarul Ion Tiriac a prefatat editia 2021 a turneului de la Roland Garros si a afirmat ca Rafael Nadal este un sportiv-miracol si ca este capabil sa se impuna din nou, dar rezultatul depinde de desfasurarea primei saptamani de concurs. In primul tur, Nadal a fost pus la incercare de Alexei Popyrin, pe care l-a invins 6-3, 6-2, 7-6, reusind sa revina de la 2-5 deficit in ultimul set.

"Djokovic e cel mai profesionist, dar dupa Nadal. Pentru mine, Nadal e jucatorul care a ramas cu picioarele pe pamant si este om, in primul rand, pe urma un mare campion. Depinde cata benzina cheltuieste Nadal in prima saptamana si depinde daca il mai tine corpul. Nadal este un miracol. Atunci cand avea 16 ani sau 17 ani, in 2002, am spus ca acest copil, cu energia pe care o consuma pe teren, o sa ajunga intr-o situatie in care corpul lui nu va mai putea tine. Consuma cel putin de doua ori energia lui Federer.

Dar uite ca a ajuns la varsta asta, fiind de un profesionalism de neconceput. Sa vedem daca-l mai tine si capul, trebuie sa mai si vrea la 35 de ani. Daca 20 de ani n-ai facut nimic decat orele acelea de tenis, fara vacante, fara nimic...un jucator de tenis nu are vacanta!"a precizat Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Cariera lui Rafael Nadal in numere



Castigator a 88 de titluri ATP, dintre care 20 de Grand Slam

Detinator al recordului absolut de trofee cucerite la Roland Garros: 13

Dublu campion olimpic (Beijing 2008 si Rio 2016)

Peste 101 victorii pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros

1022 de meciuri oficiale castigate

36 de titluri ATP Masters 1000 in palmares

Cvadruplu campion al Openului American

Dublu campion la Wimbledon

Campion la Australian Open

La egalitate cu Roger Federer pe primul loc al clasamentului all-time al turneelor de mare slem castigate

Cel mai tanar jucator care a castigat vreodata un meci in ATP: Rafa avea doar 15 ani cand l-a invins pe Ramon Delgado (numar 81 ATP in acel moment), 6-4, 6-4 la Mallorca