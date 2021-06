Numerele 1 si 2 ATP, descalificate din turneul de la Roland Garros din cauza coronavirusului: organizatorii francezi au explicat decizia

Primii doi jucatori ai lumii au fost descalificati din editia 2021 a turneului de la Roland Garros.

Liderii ATP ai probei de dublu masculin, croatii Mate Pavic si Nikola Mektic au fost eliminati din turneul de la Roland Garros inainte de a disputa primul meci in capitala Frantei. Pavic si Mektic au fost depistati pozitiv la testul COVID-19 si vor fi obligati sa se carantineze, in urma acestor rezultate, informeaza BBC.

"In conformitate cu regulamentul de sanatate publica si protocolul de siguranta, perechea a fost eliminata din turneu, iar cei doi jucatori, plasati in carantina. Voir fi inlocuiti de catre prima echipa aflata pe lista alternativa (Pablo Andujar si Pedro Martinez, conform Marca). E primul caz in care organizatorii unui turneu trebuie sa elimine jucatori din turneu.

Va reamintim ca sanatatea tuturor jucatorilor din turneu si a echipelor lor este monitorizata continuu prin testari regulate, iar sportivii locuiesc si se antreneaza in bule distantate social," au transmis organizatorii turneului de la Paris intr-un comunicat oficial. Oficialii competitiei din Hexagon au precizat ca de la startul calificarilor si pana in prezent, nu mai putin de 2446 de teste PCR au fost efectuate asupra jucatorilor si staff-ului acestora.

Nikola Mektic si Mate Pavic fac echipa in acest an, in pregatirea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Cei doi au castigat nu mai putin de 6 turnee in acest an, printre care turneele ATP Masters 1000 de la Miami, Monte Carlo si Roma.