A trecut testul timpului: Rafael Nadal va avea o statuie in marime naturala construita in Complexul de la Roland Garros. Fanii o vor putea admira incepand de maine

Rafael Nadal este cel mai titrat tenismen din istoria turneului de la Roland Garros, avand 13 titluri in palmares.

Rafael Nadal va avea o statuie in dimensiuni naturale construita in Complexul Stade Roland Garros, care gazduieste turneul de mare slem pe care tenismenul nascut in Manacor l-a cucerit de 13 ori pana in prezent.

Dezvelirea statuii se va desfasura joi, 27 mai, de la ora 19:00, inaintea tragerii la sorti a tablourilor principale de simplu ale Roland Garros 2021, noteaza We Love Tennis. Conform unui anunt facut pe Twitter, statuia lui Nadal va fi facuta din otel si va avea 6 metri inaltime.

Campion la Barcelona si Roma, Nadal va ataca la Paris castigarea titlului cu numarul 14 al carierei. Un succes in acest an ar insemna ca Rafael Nadal sa devina cel mai titrat tenismen din istoria tenisului masculin; spaniolul ar urma sa il intreaca pe Roger Federer in ierarhia all-time, in prezent ambii ocupand locul intai, cu cate 20 de Grand Slam-uri in palmares.

Nadal va fi cap de serie numarul 3 la Roland Garros 2021 si are certitudinea de a-l infrunta pe Novak Djokovic in semifinale, atat timp cat sarbul se va califica in penultimul act.

In data de 5 iunie 2005, pe cand avea doar 19 ani si doua zile, Nadal castiga primul sau titlu la Roland Garros, invingandu-l in ultimul act pe Mariano Puerta, scor 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. De atunci, Nadal s-a impus consecutiv in anii 2006-2008, 2010-2014 si 2017-prezent.

Finalele jucate de Rafael Nadal la Roland Garros (a castigat 13/13)



2005: 6-7, 6-3, 6-1, 7-5 cu Mariano Puerta

2006: 1-6, 6-1 6-4, 7-6 cu Roger Federer

2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 cu Roger Federer

2008: 6-1, 6-3, 6-0 cu Roger Federer

2010: 6-4, 6-2, 6-4 cu Robin Soderling

2011: 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 cu Roger Federer

2012: 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 cu Novak Djokovic

2013: 6-3, 6-2, 6-3 cu David Ferrer

2014: 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 cu Novak Djokovic

2017: 6-2, 6-3, 6-1 cu Stan Wawrinka

2018: 6-4, 6-3, 6-2 cu Dominic Thiem

2019: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 cu Dominic Thiem

2020: 6-0, 6-2, 7-5 cu Novak Djokovic