LIVE DE LA 12:00 | Dupa un prim tur perfect, Sorana Cirstea se bate cu Trevisan pentru calificarea in turul 3: blockbuster-ul Mihaela Buzarnescu vs. Serena Williams se joaca dupa ora 17 

Ziua a patra la Roland Garros propune doua meciuri tari pentru tenisul romanesc: Cirstea vs. Trevisan si Buzarnescu vs. Williams.

A patra zi de concurs la Roland Garros propune emotii mari sustinatorilor tenisului romanesc. Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu se vor duela cu Martina Trevisan, respectiv Serena Williams pentru a accede in runda a treia competitionala.

In urma retragerii japonezei Naomi Osaka din turneu, Romania este deja sigura de o prezenta in turul 3, prin Ana Bogdan, care asteapta invingatoarea meciului dintre Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA) si Danka Kovinic (26 de ani, 62 WTA).

Sorana Cirstea vs. Martina Trevisan, ora 12:00, terenul 12



Atentia noastra va merge catre terenul 12, unde incepand cu ora 12:00 Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) va primi replica italiencei Martina Trevisan (27 de ani, 97 WTA). In editia anterioara, la care Cirstea si-a catalogat parcursul oprit inca din primul tur drept un dezastru, Martina Trevisan a ajuns pana in faza sferturilor de finala, unde a cedat in fata Igai Swiatek, care avea sa castige turneul.

Va fi prima intalnire directa intre Sorana Cirstea si Martina Trevisan, un match-up potential periculos pentru Sorana Cirstea, care se va lovi, inevitabil, de o defensiva artagoasa din partea jucatoarei stangace din Peninsula. In schimb, motivele de incredere sunt numeroase in ceea ce o priveste pe Sorana, care traverseaza o forma senzationala in acest sezon de zgura, confirmata nu doar de titlul de la Istanbul sau finala de la Strasbourg, ci si de prestatia stelara din primul tur, in care a eliminat numarul 20 mondial, Johanna Konta, scor 7-6, 6-2.

Mihaela Buzarnescu vs. Serena Williams, nu mai devreme de ora 17:00, Arena Philippe Chatrier



Lucrurile se leaga din nou cu succes pentru "Miki" Buzarnescu (33 de ani, 148 WTA); jucatoarea nascuta la Bucuresti a obtinut in turul inaugural la Paris prima victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare slem de la Wimbledon 2019 incoace.

Dupa o lunga pauza cauzata de accidentari, in care a ratat trei turnee de mare slem consecutiv, Buzarnescu a invins-o pe Arantxa Rus (30 de ani, 83 WTA) cu un dublu 7-5, aratand o rezistenta psihica impresionanta in primul set, cand a fost condusa cu 5-2, dar si in al doilea set, cand s-a vazut egalata de la 5-2.

Adversara sa va fi multipla campioana de Grand Slam, Serena Williams (39 de ani, 8 WTA), care a salvat doua mingi de set in primul tur, jucat impotriva Irinei Begu. A fost 7-6, 6-2 pentru tenismena nascuta in Michigan, pe care o asteapta un duel in premiera.

La fel ca in cazul meciului Cirstea - Trevisan, Mihaela Buzarnescu si Serena Williams nu s-au mai intalnit niciodata in vreo partida oficiala.

Meciul dintre Mihaela Buzarnescu vs. Serena Williams va incepe dupa ora 17:00, la scurt timp dupa terminarea duelului dintre Karen Khachanov si Kei Nishikori.