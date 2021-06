Parisul, la picioarele Mihaelei Buzarnescu! Punctele in care a dejucat-o complet pe Serena Williams. Francezii au ovationat-o la scena deschisa

Mihaela Buzarnescu a jucat un tenis memorabil in meciul cu Serena Williams, reusind o serie de puncte iesite din comun.

Mihaela Buzarnescu a prestat un joc extraordinar in meciul de trei seturi jucat in compania Serenei Williams pe Arena Philippe Chatrier la Roland Garros. Sportiva nascuta la Bucuresti a castigat set in fata multiplei campioane de Grand Slam, dar nu fara sa produca o serie de puncte-spectacol, care au ridicat putinii spectatori in tribune in picioare.

Serena Williams a castigat multe schimburi de mingi lungi, dar le-a cedat pe doua dintre cele mai spectaculoase ale partidei, Mihaela Buzarnescu aratand o tranzitie incredibile dinspre defensiva inspre atac. La finalul celui mai lung raliu al confruntarii, "Miki" a surprins-o pe sportiva americana cu o scurta executata impecabil, la care Serena nu a ajuns nici macar aproape.

A fost 6-3, 5-7, 6-1 pentru jucatoarea din Statele Unite ale Americii, dupa 122 de minute de joc in care Mihaela Buzarnescu a contribuit semnificativ la revitalizarea imaginii tenisului romanesc la Roland Garros, la doar cateva ore dupa ce Sorana Cirstea a obtinut o victorie incredibila dupa 2 ore si 37 de minute de joc in fata Martinei Trevisan.

Pentru prezenta in turul 2 la Paris, Mihaela Buzarnescu va incasa 45 de puncte WTA si un cec in valoare de 84,000 de euro.