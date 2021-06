Culmea culmilor: Petra Kvitova s-a accidentat la conferinta de presa si s-a retras de la Roland Garros! Cum a fost posibil asa ceva

Calificata in turul 2 la Roland Garros 2021, Petra Kvitova a suferit una dintre cele mai improbabile accidentari din istoria sportului.

Dupa retragerea din turneu a japonezei Naomi Osaka (2 WTA) din cauza tensiunilor izbucnite intre sportiva si reprezentantii turneului cu privire la obligativitatea participarii la conferintele de presa, o noua jucatoare de top a fost nevoita sa se retraga din cauza acestei sarcini.

Incredibill, dar adevarat, Petra Kvitova (12 WTA) s-a accidentat in timpul conferintei de presa sustinute dupa victoria obtinuta in primul tur la Roland Garros, impotriva Greetjei Minnen din Luxemburg, scor 6-7, 7-6, 6-1.

"Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de la Roland Garros. In timpul conferintei de presa organizate dupa meciul de duminica, am cazut si m-am accidentat la glezna. Din nefericire, dupa un RMN si discutii indelungate cu echipa mea, am luat decizia grea si am hotarat ca este mai inteligent din partea mea sa nu mai joc.

E un ghinion incredibil, ceea ce s-a intamplat, dar voi ramane puternica si voi da tot ce am mai bun pentru a ma recupera la timp pentru sezonul de iarba," a scris dubla campioana de la Wimbledon, Petra Kvitova intr-un mesaj postat pe Twitter.