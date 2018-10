Prima reactie a Simonei Halep dupa retragerea de la Moscova! Cum isi motiveaza gestul liderul mondial: "E dezamagitor!"

Simona Halep a lasat impresia ca a depasit problemele medicale avute la turneul asiatic, insa durerile la spate au revenit. Liderul mondial a preferat sa nu forteze in Rusia si s-a retras de la Kremlin Cup.

"Mi-am dorit cu adevarat sa joc aici, la Moscova, dar, din pacate, am in continuare dureri la spate si nu vreau sa-mi asum riscuri care nu sunt necesare. E dezamagitor sa ma retrag, dar stiu ca e important sa pun sanatatea mea pe primul plan. Sper ca turneul sa aiba un mare succes", a fost prima reactie a Simonei dupa ce si-a anuntat retragerea. Mesajul a fost postat pe contul sau de Twitter.

I really wanted to play here in Moscow, but unfortunately my back is still causing me pain and I don't want to take any unnecessary risks.

While it's disappointing to withdraw, I know it's important to put my health first. I wish the tournament great success ???? pic.twitter.com/vqGiclchyD