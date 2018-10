Acuzati ca au favorizat-o pe Halep, organizatorii turneului de la Moscova reactioneaza: "Lucrurile au fost simple!" Raspunsul oficial

Simona Halep a beneficiat de wild card la Moscova, dar a abandonat, in cele din urma, iar organizatorii au fost acuzati ca au favorizat-o pe romanca.

Organizatorii turneului "Kremlin Cup" au fost acuzati de presa din Rusia ca au ajutat-o pe Simona Halep sa obtina un wild card, desi stiau ca nu va evolua in Moscova. Acestia nu au lasat loc de interpretari si au intervenit imediat cu o replica.

Directorul turneului, Alexey Selivanenko, cel care a si intampinat-o pe sportiva noastra in Rusia, a declarat ca nu are ce sa isi reproseze si chiar daca nu a jucat, prezenta Simonei la Moscova a reprezentat un urias avantaj pentru competitie.

"Lucrurile au fost foarte simple. I-am dat in primul rand o invitatie Simonei pentru ca este pe primul loc in lume. Toata lumea stia ca Simona este accidentata, dar nu regretam nicio clipa alegerea facuta. Este o persoana extraordinara si pozitiva. Cred ca zilele petrecute de Halep la Moscova sunt un plus pentru turneu si pentru noi toti. Chiar daca nu a intrat pe teren, ea a fost foarte deschisa, a dat autografe publicului. I-a placut totul aici foarte mult. Atat ea cat si managerul sau ne-au transmis multumiri. Sunt convins ca Simona se va intoarce la Moscova", a spus Selivanenko pentru GoTennis.

Constanteanca in varsta de 27 de ani a cerut un wild card din partea organizatorilor de la Moscova, dupa ce initial refuzase sa se inscrie pe tabloul principal. Mai apoi, sportiva noastra a fost diagnosticata cu hernie de disc, insa a facut deplasarea pana la Moscova pentru a fi pe tabloul principal. Cu o zi inainte de a intra pe teren impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova, Simona a anuntat ca se retrage.