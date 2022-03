Simona Halep s-a retras de la Miami! Românca a anunțat diagnosticul primit și ce turnee ratează

UPDATE, 19:10: Simona Halep a anunțat pe Twitter că nu va juca în următoarele trei săptămâni, astfel că va rata atât turneele de la Miami și Charleston (4-10 aprilie), cât și duelul România - Polonia (15-16 aprilie), de la Fed Cup.

"Salutare. În timp ce mă antrenam la Miami, am simțit o durere puternică la piciorul stâng. Am probleme cu coapsa încă de la semifinala de Indian Wells și am sperat că situația se va îmbunătăți, dar RMN-ul făcut a arătat o leziune, din nefericire. Corpul meu are nevoie să se vindece, astfel că nu voi putea juca în următoarele trei săptămâni.

Am luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston și Fed Cup. Deși sunt foarte dezamăgită să vă ofer asemenea vești, rămân încrezătoare după acest start excelent de an și sunt motivată pentru sezonul de zgură. Vă mulțumesc pentru susținere, atât în perioadele bune, cât și în cele rele", a scris Simona Halep, pe Twitter.

Hi guys, while I was practising in Miami yesterday I felt a sharp pain in my left leg. I had been struggling with the thigh since my semifinal in Indian Wells and hoped it would improve, but I went for an MRI last night and unfortunately it showed a tear. My body needs time to pic.twitter.com/6xlojjKTRj