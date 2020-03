"Plecati de aici in urmatoarele 48 de ore!" | ANUNTUL-SOC facut de Novak Djokovic pentru toti jucatorii de tenis aflati in SUA

Liderul mondial, Novak Djokovic ii indeamna pe toti tenismenii sa paraseasca teritoriul Statelor Unite ale Americii, in contextul pandemiei de coronavirus.

Liderul ATP, Novak Djokovic a facut un apel public la adresa colegilor sai din circuit aflati pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, rugandu-i sa paraseasca continentul american cat mai curand pentru Europa.

"Sunt de acord cu majoritatea jucatorilor, dar inteleg de ce anumiti tenismeni considera ca circuitul ar trebui sa continue. Sfatul meu pentru cei care inca se afla in SUA este sa revina in Europa in urmatoarele 48 de ore ori chiar si mai curand de atat", a declarat sarbul, conform Tennis World USA.

Novak Djokovic: "Sfatul meu este ca toti sa zboare din SUA inspre Europa in urmatoarele 48 de ore"



"Momentan ma aflu in Los Angeles, dar voi zbura azi sau maine spre Europa. Sincer, nu stiu ce se poate intampla in aceste circumstante si nu stiu daca vom putea juca la Miami sau in oricare alt turneu pana ce pandemia de coronavirus nu se va incheia", a adaugat campionul de la Australian Open.

Calendarul 2020 al turneelor ATP va fi afectat considerabil de influenta coronavirusului. Exceptand cele doua turnee Masters 1000 americane anulate, o a treia competitie de acest calibru va fi amanata, anume Masters-ul Rolex de la Monte-Carlo, programat pentru 12-19 aprilie. In plus, turneele ATP 250 de la Houston si Marrakech vor fi de asemenea reprogramate.

Miami Open cancellato per il coronavirushttps://t.co/wWeHhv4XAE — Sky Sport (@SkySport) March 11, 2020