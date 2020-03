Turneele de la Miami, ANULATE | Tenisul va intra in pauza totala pentru o luna si jumatate! 

Turneele ATP si WTA de la Miami au fost anulate, iar oficialii circuitelor de tenis profesionist iau in calcul luarea unei pauze de 6 saptamani, potrivit BBC.

La mai putin de 24 de ore dupa ce Organizatia Mondiala de Sanatate a declarat pandemia de coronavirus, oficialii turneelor ATP Masters 1000 si WTA Premier Mandatory au luat decizia de a le anula, potrivit jurnalistilor de la Sky Sports Italia. Acestia au fost citati de alte publicatii precum Daily Mail si confirmati de UbiTennis, publicatie de tenis italiana care ar fi inteles din partea tatalui tenismenului Fabio Fognini acelasi lucru, anume ca intrecerea din Florida va fi anulata.

Primar al comitatului Miami-Dade, Carlos Gimenez a confirmat prin declaratiile sale situatia, relatand: "Cand ma voi intoarce in Florida voi declara stare de urgenta in Miami-Dade, pentru ca astfel ajungem la puteri suplimentare de care avem nevoie. Vom lua masuri preventive pentru a limita raspandirea COVID-19 in comitat", a fost reactia oficiala a primarului, oferita in urma cu cateva ore pentru nbcmiami.com. Pana in prezent insa, nicio persoana nu a fost testata pozitiv cu coronavirus pe teritoriul statului Florida.

SALTA ANCHE MIAMI ????

Com'era prevedibile, il Miami Open 2020 è cancellato al pari di Indian Wells. Salta quindi il secondo Masters 1000 ATP e il secondo WTA Premier Mandatory dell'anno.#coronavirus pic.twitter.com/9tqEIWk6mJ — Ubitennis (@Ubitennis) March 11, 2020

Primarul Miami-Dade confirma intrarea comitatului in stare de urgenta, in ciuda faptului ca nicio persoana din Florida nu a fost depistata pozitiv cu coronavirus



In plus, jurnalistul BBC, Russell Fuller a publicat pe Twitter informatia conform careia circuitele ATP si WTA vor fi suspendate pentru o perioada de sase saptamani. Decizia luata dupa dialoguri avute cu consiliul jucatorilor inseamna amanarea turneelor de la Miami, Houston, Marrakech, si Monte-Carlo in tenisul masculin, dar si a competitiilor WTA din Guadalajara, Charleston si Bogota. Nu mai putin relevanta cu privire la aceste anulari este decizia autoritatilor americane de a sista zborurile dinspre Europa pentru urmatoarele treizeci de zile, hotarare confirmata de presedintele Donald Trump.

Pentru Simona Halep sau Roger Federer, sportivi trecuti prin accidentari si aflati momentan in recuperare, vestea nu are o sincronizare tocmai nefericita, cu toate ca ambii si-ar fi dorit ca programul sezonului 2020 sa nu fie afectat din asemenea cauze. Potrivit lui Darren Cahill, Halep a reinceput antrenamentele in sala de forta marti, 10 martie, insinuand ca starea fizica a actualului numar 2 WTA nu ar fi fost la parametrii optimi in cazul in care Halep ar fi participat la Miami Open.

Turneele de la Miami ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23 martie - 5 aprilie si reprezinta al doilea eveniment major american anulat din cauza coronavirusului, dupa intrecerile de la Indian Wells, California.

Stand by for a possible six week suspension of both the ATP and WTA Tours - the player councils are meeting today, and that seems to be the direction of travel (for the players, at least) — Russell Fuller (@russellcfuller) March 11, 2020