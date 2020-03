Care este starea fizica a Simonei Halep? Raspunsul INGRIJORATOR al lui Darren Cahill | Ce crede antrenorul australian despre posibilitatea anularii turneului din Miami 

Darren Cahill a evaluat starea fizica actuala a Simonei Halep, dar si sansele de organizare ale turneului WTA din Miami.

In lipsa unor informatii oficiale publicate de Simona Halep, Darren Cahill a fost cel care i-a pus la curent pe fanii actualului numar 2 WTA cu privire la starea fizica a campioanei de la Wimbledon.

Accidentata la piciorul drept si fortata sa se retraga de la turneele din Indian Wells si Doha, Simona Halep se afla in faza de recuperare fizica si ia in calcul participarea la turneul WTA de la Miami, atat timp cat antrenamentele in sala de forta, incepute ieri, vor continua indeajuns de bine pana in jurul datei de 20 martie, cand romanca ar fi nevoita sa faca deplasarea inspre Florida.

.@Simona_Halep and @darren_cahill let viewers into a snapshot of their life on tour. https://t.co/jZbStfTatX — TENNIS (@Tennis) January 17, 2020

Darren Cahill: "Simona Halep a intrat marti pentru prima oara in sala de forta"



"E cam ca Federer, care a luat o pauza fix acum, cand nu prea se mai joaca, din cauza operatiei la genunchi, asa si ea a trebuit sa ia o pauza din cauza problemei de la talpa. Face recuperare si pe zi ce trece e din ce in ce mai bine. Marti a intrat pentru prima oara in sala de forta. E dezamagita pentru toti jucatorii care au ratat turneul de la Indian Wells, se gandeste ca ar putea reveni la Miami, dar depinde de cum se va simti de la zi la zi. Are o stare de spirit buna”, a relatat Darren Cahill despre Simona Halep intr-o emisiune intitulata Sen SA Breakfast, potrivit Gazetei.

"Suntem in momentul in care toti incercam sa ghicim ce se va intampla in viitor si nu doar in ceea ce priveste tenisul, sunt numeroase evenimente sportive amanate sau anulate. In urmatoarele doua-patru saptamani vom sti mai bine spre ce ne indreptam. Nu cred ca este panica, toata lumea intelege ca viata inseamna mai mult decat a juca tenis. Am primit un email de la Departamentul de sanatate din Florida care recomanda pentru oricine care a calatorit in ultima perioada sa se stea in izolare timp de 14 zile, dupa ce ajunge in acest stat. Asa ca e clar ca sunt unele semne de intrebare si in ceea ce priveste acest turneu”, a mai specificat antrenorul australian in cadrul aceluiasi talk-show.