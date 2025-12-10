Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a dat asigurări că formaţia sa este pregătită să facă faţă grupării cehe, Sparta Praga, în partida de joi din Conference League. Totuși, portughezul a avertizat că elevii săi vor avea o misiune dificilă pe teren propriu.

"Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentaţi, care evoluează bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiţi să le facem faţă celor de la Sparta Praga", afirmat tehnicianul portughez.

Filipe Coelho a menţionat că formaţia sa trebuie să dea tot ceea ce poate pe teren pentru a obţine victoria în meciul cu Sparta Praga.

"Nu mă gândesc la cine e favorită mâine seară. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine toate cele trei puncte", a adăugat Coelho, potrivit Agerpres.

Universitatea Craiova va întâlni Sparta Praga, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Conference League.

