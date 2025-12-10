GALERIE FOTO Cum a fost surprins Kylian Mbappe în timpul meciului cu Manchester City! Starul lui Real Madrid și-a rupt un deget

Cum a fost surprins Kylian Mbappe &icirc;n timpul meciului cu Manchester City! Starul lui Real Madrid și-a rupt un deget Liga Campionilor
Real Madrid se duelează cu Manchester City în faza principală Champions League.

La fel ca în stagiunea precedentă, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” are mari probleme cu jucătorii accidentați, iar pe lista acestora s-a alăturat și Kylian Mbappe.

Cum a fost surprins Kylian Mbappe la Real Madrid - Manchester City

În meciul cu Celta Vigo (scor 0-2), când madrilenii nu au reușit să marcheze în poarta lui Ionuț Radu, Kylian Mbappe s-a ales cu o fractură la deget.

Atacantul a început meciul cu Manchester City pe banca de rezerve și rămâne de văzut dacă Xabi Alonso îl va trimite pe teren în repriza a doua. Totuși, Mbappe a reușit cumva să iasă în evidență.

În primul act al jocului, Mbappe a fost surprins pe banca de rezerve cu o orteză aplicată pe degetul inelar. Chiar și așa, francezul a fost vizibil nervos și a mers să protesteze în fața arbitrului asistent, Stephanie Frappard, în momentul în care Manchester City a restabilit egalitatea prin golul lui O’Reilly. Francezul a acuzat un fault comis în careul madrilenilor.

