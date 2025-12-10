La fel ca în stagiunea precedentă, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” are mari probleme cu jucătorii accidentați, iar pe lista acestora s-a alăturat și Kylian Mbappe.

În meciul cu Celta Vigo (scor 0-2), când madrilenii nu au reușit să marcheze în poarta lui Ionuț Radu, Kylian Mbappe s-a ales cu o fractură la deget.

Atacantul a început meciul cu Manchester City pe banca de rezerve și rămâne de văzut dacă Xabi Alonso îl va trimite pe teren în repriza a doua. Totuși, Mbappe a reușit cumva să iasă în evidență.

În primul act al jocului, Mbappe a fost surprins pe banca de rezerve cu o orteză aplicată pe degetul inelar. Chiar și așa, francezul a fost vizibil nervos și a mers să protesteze în fața arbitrului asistent, Stephanie Frappard, în momentul în care Manchester City a restabilit egalitatea prin golul lui O’Reilly. Francezul a acuzat un fault comis în careul madrilenilor.

