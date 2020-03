Coronavirusul ii impiedica pe tenismeni sa se antreneze | Mihaela Buzarnescu arunca BOMBA: ce turneu important va fi anulat 

Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în care femeia – fiinţa delicată, sensibilă, cea care dă viaţă, este în centrul atenţiei. Ziua asta să fie un prilej de bucurie pentru noi toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne umplem gândurile şi sufletul de căldura primăverii. La mulţi ani, tuturor femeilor! . . Happy Woman’s Day all over the world! Today is all about you ladies!! Make today about happiness, joy and love! #mikiwta #mikibuzarnescu #tennisgirl #womansday #8thofmarch????

A post shared by Mihaela Buzarnescu (@miki.buzarnescu) on Mar 8, 2020 at 1:14am PST