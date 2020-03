Simona Halep a castigat premiul pentru cea mai buna jucatoare a lunii februarie | De cate victorii a avut nevoie pentru a obtine aceasta distinctie 

Simona Halep a castigat premiul pentru 'jucatoarea lunii februarie 2020', stabilit in functie de numarul voturilor acordate de vizitatorii site-ului oficial wtatennis.com.

Pentru aceasta distinctie, Simona Halep le-a depasit in popularitate pe Aryna Sabalenka din Belarus, ocupanta locului secund, dar si pe olandeza Kiki Bertens, a treia in clasamentul final.



Simona Halep a castigat in a doua luna a anului 2020 titlul cu numarul 20 al carierei in proba de simplu, impunandu-se la Dubai dupa o finala crancena disputata impotriva kazahei Elena Rybakina, castigata 3-6, 6-3, 7-6 dupa doua ore si 29 de minute de joc.

De altfel, actualul numar 2 WTA a jucat doar patru meciuri in cursul lunii februarie, anume cele din competitia WTA Premier de la Dubai.

