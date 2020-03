CALCULE: ce inseamna anularea turneului de la Indian Wells pentru Simona Halep in clasamentul WTA | Vesti mixte pentru actualul numar 2 mondial 

Din articol Simona Halep va incheia luna martie pe locul 2 WTA, indiferent daca va participa sau nu la Miami

Simona Halep are parte de o certitutinde in clasamentul WTA pentru luna martie.

Anularea turneului WTA de la Indian Wells din cauza coronavirusului aduce efecte pozitive pentru clasamentul Simonei Halep in debutul lunii martie.

Dat fiind ca intrecerea nu va avea loc in acest an, jucatoarelor li vor scadea punctele obtinute anul trecut, cate 120 in cazul Simonei Halep si a liderului mondial, Ashleigh Barty si 215 pentru Karolina Pliskova, locul 3 WTA.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020



Astfel, imposibilitatea desfasurarii competitiei inseamna pentru Simona Halep garantarea locului 2 WTA pana la inceperea turneului de la Miami, programat pentru perioada 24 martie - 4 aprilie. La Miami, Barty va avea de aparat 1000 de puncte, fiind campioana en-titre, Pliskova 650, in calitate de finalista, iar Halep 390 de puncte WTA pentru semifinala jucata in Florida anul precedent.

Din nefericire pentru actualul numar 2 WTA, Simona Halep nu are sansa de a reveni pe primul loc mondial nici in cazul in care ar triumfa la Miami, iar Ashleigh Barty nu ar participa. In cel mai optimist scenariu posibil, Halep s-ar apropia la finele turneului de la Miami la 1031 de puncte de australianca. In prezent, distanta dintre Barty si Halep in clasamentul WTA masoara 2641 de puncte.

Top 3 WTA, actualizat luni, 9 martie



1. Ashleigh Barty (Australia), 8717 puncte

2. Simona Halep (Romania), 6076 de puncte

3. Karolina Pliskova (Cehia), 5205 puncte

Mai jos, rezumatul video al semifinalei pierdute de Simona Halep in fata Karolinei Pliskova in semifinalele turneului WTA Miami din 2019, scor 5-7, 1-6.