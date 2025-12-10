Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar trei puncte după cinci partide.

Robin van Persie a cerut echipa de start de la FCSB: „Îmi spuneți echipa voastră?”

Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională.

Antrenorul olandez a fost întrebat dacă știe echipa de start a FCSB-ului, având în vedere că Gigi Becali are obiceiul de a anunța titularii înaintea unui meci.

Reacția fostul mare atacant a fost una senzațională. Robin van Persie i-a întrebat pe reporterii prezenți la conferința de presă despre echipa pe care o vor alinia roș-albaștrii.

„A anunțat echipa? Nu știam. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect! Vă aștept la sfârșitul conferinței”, a spus Robin van Persie la conferința de presă de dinaintea duelului cu FCSB.

Antrenorul lui Feyenoord nu a uitat despre promisiunea făcută și a insistat să primească lista titularilor: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului”, a insistat Robin van Persie.

Echipa probabilă a lui FCSB pentru meciul cu Feyenoord: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Feyenoord se află pe locul 30 în clasamentul din Europa League și sunt la egalitate de puncte cu FCSB.

Aproximativ 235 de milioane de euro este cota lotului formației din Olanda, în timp de roș-albaștrii sunt cotați la aproximativ 48 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

