În mod normal, un meci Liverpool – Brighton (sâmbătă, ora 17:00, VOYO) ar fi fost unul oarecare pe tabloul Premier League. Acum însă, în mod clar, acesta va fi cel mai așteptat duel al etapei din weekend!

Explicația ține de situația explozivă declanșată de interviul lui Salah. Încă de când s-a oprit în zona mixtă și a stârnit un „tsunami“, Mo a lăsat de înțeles că partida cu Brighton va fi ultima sa apariție pe Anfield, în calitate de jucător al „cormoranilor“. Evenimentele din ultimele zile, care au culminat cu exculderea lui Salah din lot pentru meciul cu Inter (1-0), doar au întărit această variantă.

„Mo Salah, regele egiptean“

În acest context, rămâne de văzut cum va fi primit Mo de suporteri, în cazul în care va fi reținut în lot pentru confruntarea cu Brighton din weekend. Mai ales că, de când a început scandalul, el a fost făcut praf de foști jucători și antrenori.

În mod cert, părerile sunt împărțite, în privința lui Mo, printre suporteri. Și sunt destui fani care sunt de partea starului de 33 de ani. După cum s-a văzut și marți, în partida Inter – Liverpool din Champions League. Aici, un suporter al „cormoranilor“ a afișat un banner, care vorbește de la sine, după cum se poate vedea mai jos:

