Carlos Alcaraz (20 de ani, 2 ATP) nu a fost aproape de victorie în sfertul de finală jucat în compania bulgarului Grigor Dimitrov (32 de ani, 12 ATP), în turneul ATP Masters 1000 de la Miami.

Tenismenul iberic a fost învins în minimum de seturi, scor 6-2, 6-4, iar la finalul partidei a confirmat că s-a simțit derutat și copleșit de jocul adversarului, precum se simțea în perioada junioratului în anumite meciuri.

„Grigor m-a făcut să simt ca un copil de 13 ani. A fost o nebunie, nu am ştiut ce să fac, nu a avut slăbiciuni.

Nu-mi amintesc să fi simțit așa ceva în alt meci,” a relatat Carlos Alcaraz, cu sinceritate, în conferința de presă organizată după meci.

"He made me feel like I'm 13 years old!"

