Atacantul francez Antoine Baroan, cotat la 800.000 de euro, a fost exclus din lotul Rapidului de către Costel Gâlcă. Francezul a lipsit de la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, din ultima etapă din Superliga.

Victor Angelescu: ”Dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă există posibilitatea să plece”

Întrebat despre absența lui Baroan, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid și, totodată, președintele clubului giuleștean, a oferit mai multe detalii și a mărturisit că nu este deloc mulțumit de randamentul fotbalistului de 25 de ani.

Antoine Baroan are 15 meciuri în care a evoluat pentru Rapid, însă a reușit să marcheze doar de două ori, prea puțin din perspectiva conducerii clubului alb-vișiniu. Angelescu a dezvăluit că Gâlcă l-a excus din lot pe Baroan din cauza unor acte de indisciplină și a transmis că fotbalistul ar putea părăsi echipa în următoarea perioadă de mercato.

”La Baroan e pe acte de indisciplină. Vedem ce decizie va lua Costel Gâlcă la meciul cu Oțelul. Nu e nimic atât de grav. Doar că a fost un anumit comportament nepotrivit. Nu a fost vorba despre întârziatul la antrenament, o chestie internă.

Poate vin în România și se așteaptă să fie ușor. Nu a fost șocant pentru el când a venit, Costel le cere aceleași lucruri tuturor jucătorilor. Mi se pare normal că jucătorii procedează așa. A fost decizia lui Costel și a clubului. Sugestia a fost a lui Gâlcă.

Mai presus de toate este clubul. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă există posibilitatea să plece. Jucătorii trebuie să înțeleagă unde se află.

Ne așteptam la mai mult din partea lui Baroan. Depinde în primul rând de Costel și de cum se comportă. La final vom trage linie și vom vedea cine rămâne”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

