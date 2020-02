Povestea copilului Novak Djokovic: "In copilarie am stat la coada pentru paine, lapte, apa, iar experienta asta m-a facut mai puternic" 

Djokovic a rememorat anumite aspecte ale copilariei sale dificile dupa cel de-al optulea titlu castigat la Melbourne.

Novak Djokovic nu a ratat victoria nici in a opta finala jucata la Melbourne, desi a fost condus cu 2-1 la seturi de catre Dominic Thiem. Cu trofeul Openului Australian in brate, sarbul a rememorat cateva dintre cele mai dure amintiri ale copilariei sale.

"Am aparut de nicaieri, dintr-un mediu de viata dificil", a spus Nole, nascut la Belgrad in mai 1987. "Copilaria mea in Serbia a fost complicata, cu embargoul din tara noastra care ne-a facut sa stam la rand pentru paine, lapte, apa si alte alimente de baza. Acest fel de lucruri te fac mai puternic si mai infometat dupa succes, indiferent de ceea ce alegi sa faci. Probabil ca asta e fundatia carierei mele. Amintindu-mi de unde vin ma inspira intotdeauna si ma motiveaza sa imi imping limitele", a declarat Novak Djokovic.

Novak Djokovic: "Nu pot spune ce erau substantele acelea"



Sarbul a acuzat probleme fizice la finalul celui de-al treilea set al finalei cu Thiem, cand a cerut interventia medicului. "La finalul setului trei nu m-am simtit bine deloc. Nu stiam ce-mi va rezerva urmatorul moment petrecut pe teren. Incercam sa ma mentin viu pe plan mental, am fost socat ca ma simt asa pentru ca totul era in regula inainte de meci", a spus Djokovic despre momentul dificil in care a fost salvat de fizioterapeutul sau.

Acesta i-a oferit o bautura speciala: "Substantele pe care echipa mea mi le-a dat cand imi era rau erau potiuni magice pe care fizioterapeutul meu le pregateste in laboratorul lui, asa ca nu pot spune ce erau", a conchis vag Novak Djokovic cu privire la substantele luate in timpul partidei.