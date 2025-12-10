Omul cu banii de la FCSB s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei sale din prima parte a sezonului și a anunțat mișcări de trupe înainte de perioada de mercato din această iarnă. După ce l-a transferat deja pe Andre Duarte (28 de ani), fundaș central), Becali a anunțat că a rezolvat și transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).



Acum, a venit și confirmarea din tabăra sibienilor. Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a dezvăluit că există un acord între cele două cluburi în privința transferului. Acum, mai rămâne doar ca fundașul stânga să fie de acord cu un transfer la FCSB.



Claudiu Rotar confirmă: Hermannstadt s-a înțeles cu FCSB pentru Kevin Ciubotaru!



Acționarul de la Sibiu a dezvăluit că cele două cluburi s-au înțeles, în cadrul unui răspuns pentru impresara lui Ciubotaru, Liubliana Nedelcu, care a spus că ar priorizita un transfer în străinătate în cazul jucătorului pe care-l reprezintă.



”Ne e indiferent unde merge, ori că merge la Steaua (n.r. FCSB), ori în străinătate, ea să aducă o ofertă, momentan nu a adus nimic. De la FCSB am primit o ofertă, dar ea nu a adus nimic, ea povestește că a adus nu știu ce din străinătate...



Păi, să vină cu o ofertă! Nu avem o problemă cu o ofertă, cine plătește acolo merge, noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie să se înțeleagă și el. Dacă impresarul lui Kevin are o ofertă din străinătate, poate să o aducă, jucătorul decide unde merge”, a spus Rotar, potrivit iamsport.ro.



Kevin ar fi reprezentat și o soluție pentru regula U21 la FCSB. Gigi Becali a spus, în repetate rânduri, că nu este mulțumit de variantele pe care echipa sa le are la dispoziție, astfel că este de așteptat ca un jucător eligibil pentru această regulă să fie transferat în această iarnă.



La Hermannstadt, fundașul stânga este titular incontestabil. A evoluat în 18 meciuri, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze un assist.



Hermannstadt, meci greu cu Universitatea Craiova



Pentru sibieni urmează o nouă partidă extrem de dificilă, duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, pe teren propriu, contra Universității Craiova.



După 19 etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 12 puncte, fiind pe poziție direct retrogradabilă.



Duelul Hermannstadt - Universitatea Craiova este programat duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

