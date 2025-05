Puștiul de 19 ani care „tulbură” ATP-ul dezvăluie experiența dură de după victoria cu Djokovic în finala de la Miami

Jakub Mensik (19 ani, 23 ATP) este un nume auzit tot mai des în competițiile importante ale tenisului.

Jucătorul din Cehia și-a demonstrat cel mai bine capacitățile pe terenul de tenis în ultimele două meciuri jucate la Miami, câștigate în detrimentul americanului Taylor Fritz (4 ATP), respectiv sârbului Novak Djokovic (5 ATP).

Jakub Mensik, incapabil să doarmă 48 de ore după victoria din finala de la Miami

După ce i-a negat legendarului jucător balcanic șansa de a cuceri titlul cu numărul 100 în carieră, Jakub Mensik admite că nu a putut să doarmă timp de două zile.

„După ce am câștigat turneul, n-am putut dormi două zile (râde). Miami a fost o experiență incredibilă, dar foarte complicată. Îmi amintesc toată nebunia dinaintea finalei, cu întârzierea din cauza ploii și toate celelalte. Nu îmi venea să cred că eram acolo, jucând cea mai mare finală a carierei mele împotriva lui Novak, jucătorul de la care am avut totul de învățat.

Nu putea exista un sentiment mai bun. Am încercat să mă bucur de moment, să joc cel mai bun tenis al meu. Am crezut cu adevărat că sunt pregătit să-l înving. Din fericire, am reușit să găsesc acea încredere ca să câștig finala,” a declarat Jakub Mensik pentru Punto de break.