Simona Halep lasa de inteles ca dorinta sa de a castiga un turneu de mare slem pe hard se intensifica odata cu trecerea timpului.

Cu titluri la Roland Garros si Wimbledon in palmares, Simona Halep isi doreste mai mult ca niciodata o victorie intr-un Grand Slam pe hard. Odata cu anuntarea acestui obiectiv, campioana en-titre a Slam-ului londonez si-a analizat prestatiile de la Australian Open si US Open, comparand cum se simte la aceste doua turnee de mare slem derulate pe suprafete dure.

”Mi-as dori tare mult sa castig pe hard. La US Open am avut o singura semifinala. Nu pot sa zic ca ma avantajeaza conditiile din America, pentru ca este o atmosfera mai galagioasa. In timpul meciurilor se joaca tarziu si nu prea e stilul meu. E si aeroportul aproape", a declarat Halep pentru Digi.

Simona Halep: "Cum zice Darren, pe mine nu ma bate de doua ori la rand aceeasi jucatoare"



"In America, terenul e mai iute, dar mingea nu sare mai mult, asa cum se intampla la Melbourne. De exemplu, cand am jucat cu Kanepi (n.r. la New York) nu prea am inteles mare lucru. Si, dupa aceea, am mai jucat in Australia si am castigat. Bine, cum zice Darren, pe mine nu ma bate de doua ori o jucatoare, de doua ori la rand. Dar, de obicei, cand pierd un meci analizez ce este de facut la urmatorul”, a adaugat actualul numar 2 WTA.

"La Melbourne, parca esti mai izolat, parca ai mai multa liniste. Mi-a placut intotdeauna in Australia si faptul ca am reusit sa ma adaptez la clima de acolo a reprezentat un avantaj pentru mine", a completat Simona in interviul oferit lui Dragos Suciu.

In acest an, Simona Halep a ajuns pana in semifinale la Melbourne, reusind al doilea cel mai lung parcurs in Australia, dupa finala editiei 2018, pierduta in maximum de seturi in favoarea Carolinei Wozniacki.