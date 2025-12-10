Debut cu stângul al lui CSM CSU Oradea în faza a doua a FIBA Europe Cup

Vicecampioana României a început cu stângul faza a doua a grupelor. Orădenii au pierdut primul sfert, dar au revenit apoi şi au fost în avantaj câteva minute, însă finalul a aparţinut oaspeţilor. CSM Oradea a mai condus o dată, cu 74-73, după un coş reuşit de Niculescu, dar apoi bosniacii au controlat jocul.

Kris Richard a reuşit 16 puncte, 8 recuperări, 7 pase decisive pentru CSM, Emmanuel Nzekwesi s-a remarcat cu 17 p, 4 rec, Sayeed Pridgett a adăugat 13 p, 4 rec, 10 pd, iar Bogdan Nicolescu a contribuit cu 12 p, 3 rec.

Edin Atic, cu 24 p, 7 rec, 4 pd, a fost artizanul victoriei oaspeţilor. Michael Young a reuşit 17 p, 3 pd, iar Lautaro Lopez, 12 p.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc Cedevita Junior Zagreb şi Pallacanestro Reggiana.

CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca următoarea partidă pe 17 decembrie, cu Pallacanestro Reggiana, la Reggio Emilia.

Agerpres

