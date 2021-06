Premiera negativa istorica! Serena Williams s-a retras de la Wimbledon dupa doar 6 game-uri jucate: accidentata, americanca a parasit terenul in lacrimi 

Serena Williams s-a retras dupa doar 6 game-uri jucate in editia 2021 a turneului de la Wimbledon. Motivul retragerii sportivei din SUA in meciul cu Aliaksandra Sasnovich a fost o accidentare la coapsa dreapta.

Campioana de 23 de ori in turneele de mare slem, Serena Williams a pasit pe iarba Terenului Central de la Wimbledon purtand un bandaj de marimi considerabile pe coapsa dreapta. La scorul de 3-3, 30-15 pentru jucatoarea din Belarus, Serena a cazut in timpul punctului si s-a ridicat doar dupa ce acesta s-a terminat, transmitandu-i arbitrului de scaun ca nu mai poate continua partida.

unbelievable scenes. Serena was very touched by the crowd support. heartbreaking. #Wimbledon pic.twitter.com/082oJI2kpH

Sora mai mica a familiei Williams a parasit terenul in lacrimi, in ceea ce ar putea fi una dintre ultimele sale aparitii la Wimbledon. Pana acum, Serena Williams avea un palmares imaculat in primul tur la Wimbledon: 19-0.

2021 ar putea fi al patrulea sezon consecutiv incheiat de Serena Williams fara niciun trofeu de mare slem castigat.

Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon

Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh