Simona Halep, marea beneficiară a retragerii lui Ashleigh Barty? Ce eveniment istoric i-ar putea pregăti organizatorii de la Wimbledon

Turneul de la Wimbledon omagiază campionii ediției anterioare, acordându-le onoarea de a juca primele meciuri pe iarba perfectă din Arena Centrală. Câștigând ediția 2019 a competiției de Grand Slam din Regatul Unit, Simona Halep ar fi trebuit să beneficieze de acest privilegiu în 2020, dar ediția din anul începerii pandemiei de coronavirus a fost anulată.

În 2021, Simona Halep nu a ajuns la Wimbledon, confruntându-se cu recidive ale accidentării suferite la Roma - dublă ruptură musculară în zona gambei stângi -, în consecință organizatorii turneului de la Wimbledon i-au permis australiencei Ashleigh Barty să dea startul în turneul feminin, în baza poziției unu ocupate în ierarhia WTA.

Cu Ashleigh Barty în poziția de campioană en-titre a turneului de la Wimbledon retrasă, Wimbledon 2022 ar putea fi început de Simona Halep, sugerează prezentatoarea BBC, Catherine Whitaker.

„Poate că, în sfârșit, Simona Halep va avea șansa de a juca primul meci pe Centre Court, în calitate de campioană. Ar fi trebuit să o facă în 2020, dar turneul a fost anulat, din cauza pandemiei.

S-a vorbit despre posibilitatea să joace în 2021, dar au ales-o pe Ashleigh Barty. Mereu simt puțină tristețe când mă gândesc că Simona Halep nu a avut onoarea de a juca primul meci la Wimbledon,” a propus Catherine Whitaker, prezentatoare BBC și gazdă a podcast-ului The Tennis Podcast.

„E o idee grozavă. Îmi pot imagina că organizatorii de la Wimbledon s-ar putea gândi într-un mod similar la această situație și sper să procedeze astfel,” a confirmat David Law, comentator de tenis pentru același post de televiziune englez și contributor permanent al aceluiași podcast.

În 2021, Ashleigh Barty a câștigat în premieră trofeul la Wimbledon, învingând-o scor 6-3, 6-7, 6-3 pe Karolina Pliskova, la capătul unei partide care s-a întins pe durata unei ore și a cincizeci și cinci de minute.

Doi ani mai devreme, Simona Halep a dispus de Serena William, scor 6-2, 6-2, în cele doar 56 de minute de joc ale finalei ediției Wimbledon 2019, trecându-și în palmares al doilea titlu de Grand Slam.

