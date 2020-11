S-A AFLAT! Cat de mare este salariul pe care il primeste Darren Cahill de la Simona Halep

Horia Tecau a dezvaluit cat ar primi lunar Darren Cahill din partea Simonei Halep.

In cadrul unui interviu oferit Gazetei Sporturilor, Horia Tecau a dezvaluit care este suma in jurul careia se invarte salariul antrenorului australian al Simonei Halep, Darren Cahill.

"Antrenorul Simonei, din zvonuri, castiga un milion de euro pe an!", a punctat Tecau, din aceasta afirmatie reiesind ca Simona Halep il plateste cu aproximativ 83,000 de euro pe luna.

Horia a mai lamurit si cat primeste un antrenor al unei echipe de dublu. "Intre o mie si doua mii de euro pe saptamana. Sunt antrenori care lucreaza si cu doua echipe. Se fac contracte si primesc bani si pentru performanta," a adaugat dublul campion de Grand Slam in proba de dublu masculin.

Explicand motivele pentru care Horia Tecau nu a recurs recent la ajutorul vreunui antrenor, fostul campion de la Wimbledon a spus: "Nu am, dar am lucrat pe etape cu diversi specialisti. Eu cu Rojer am avut o relatie in care comunicam bine si ne antrenam unul pe celalalt. Tot timpul ne ajutam cu sfaturi si idei in antrenamente. Antrenorul e de folos doar sa vada lucrurile din exterior si sa imbine. Daca voiam sa cerem sfaturi unui antrenor, puteam s-o facem. Nu e exclus sa am un antrenor pe viitor," a completat Horia Tecau.