OPINIE | În absența unor explicații, pe Novak Djokovic îl așteaptă nu doar un val de căldură, ci și de ură în Australia

Novak Djokovic a anunțat pe Instagram că e în drum spre Australia, unde va participa la ediția 2022 a Openului Australian, mulțumită unei scutiri medicale acordate de organizatori.

Dacă în urmă cu o săptămână, Paul McNamee, fost director al Australian Open afirma că liderul ATP nu are nicio șansă de a primi o scutire medicală, realitatea l-a contrazis. Deocamdată, rămâne neclar motivul pentru care Novak Djokovic a fost scutit de vaccinarea anti-COVID.

Bazându-ne pe condițiile publicate de autoritățile sanitare de la antipozi pentru oferirea de scutiri medicale, Novak Djokovic a putut primi scutirea doar dacă a dovedit că suferă de o boală majoră sau dacă s-a infectat cu coronavirus în ultimele șase luni, lucru care i-ar fi putut împiedica vaccinarea.

Dacă acest lucru va fi confirmat de Novak Djokovic, s-ar putea ca populația australiană să îi acorde credit liderului mondial și să îl primească cu căldură.

Alături de soția sa, Jelena, Novak Djokovic a fost testat pozitiv la coronavirus în vara anului 2020, în urma organizării turneului amical Adria Tour, dar sunt șanse ca acesta să se fi infectat din nou cu COVID în luna decembrie 2021 fără ca întâmplarea să ajungă în presă.

Djokovic, care a declarat că își va menține confidențial statutul vaccinării întrucât nu vrea să fie discriminat, va fi nevoit să înfrunte un potențial val de ură din partea australienilor, în timpul ediției 2022 a turneului de la Melbourne, în cazul în care nu va oferi detalii suplimentare, lămuritoare.

Motivele sunt simple: condițiile au fost clare și impuse asupra cetățenilor de rând, iar o scutire medicală acordată liderului mondial poate fi percepută ca o măsură dublă utilizată de organizatori, în cazul în care aceștia nu vor oferi o explicație mulțumitoare.

Australia a fost una dintre țările care au adoptat un regim aspru de carantinare împotriva răspândirii coronavirusului, statul Victoria înregistrând peste 200 de zile de carantină și este probabil ca oamenii de la antipozi să nu uite atât de ușor chinurile prin care au trecut de-a lungul ultimilor doi ani.

În condițiile date, o declarație precum cea a directorului de turneu, Craig Tiley nu va fi digerată ușor nici de cetățenii australieni și posibil nici măcar de rivalii lui Novak Djokovic:

„Fiecare sportiv care vine în Australia trebuie să fie vaccinat și să arate dovada vaccinării sau trebuie să aibă o scutire medicală acordată. Motivele acordării unei scutiri rămân private, între comisia de anchetă și aplicant,” a punctat directorul Craig Tiley, notează Tennis Head.

Părerea unui localnic vaccinat din Melbourne

„Ca localnic, a trebuit să mă vaccinez pentru a-mi păstra slujba, a mă putea duce la cafenele și a mă întoarce la viața normală.

Fiecare muncitor și deținător de bilete la Australian Open va fi vaccinat. De ce ar trebui Novak Djokovic să fie scutit?” a fost mesajul transmis de un localnic pe nume Fraser prin intermediul platformei Twitter.

Quite possibly indicative of how some locals in Melbourne will react to the arrival of Djokovic (although should be said he is not the only player with an exemption.) https://t.co/vhWrJkB7NO