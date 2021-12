Novak Djokovic nu merge la Cupa ATP! Ce șanse are să participe la Australian Open dacă va fi nevaccinat

Australian Open 2022 va începe în data de 17 ianuarie cu sau fără Novak Djokovic, dar întreaga lume a tenisului așteaptă un răspuns final din partea liderului mondial. Cel mai titrat tenismen din istoria Grand Slam-ului de la Antipozi este așteptat să își continue dominația la Melbourne și ar putea participa în turneu chiar și nevaccinat, dacă va intra pe lista jucătorilor scutiți de vaccin.

Pentru a încerca păstrarea unui impact cât mai mic din punctul de vedere al răspăndirii coronavirusului, organizatorii AO au impus obligativitatea vaccinării anti-COVID tuturor jucătorilor care manifestă intenția de a participa la ediția 2022, informează Lorenzo Ercoli.

Excepție fac doar următoarele cazuri:

Cu Serbia echipă participantă la Cupa ATP 2022, lumea tenisului s-a așteptat ca Novak Djokovic să își continue seria prezențelor în echipa Serbiei, dar Tennis Channel informează că „sunt șanse de 99% ca Djokovic să nu meargă la Cupa ATP. Se antrenează, dar a ales să nu joace în acest turneu,” potrivit spuselor unui membru din echipa liderului ATP.

În condițiile date, singura presupunere validă de făcut în cazul lui Novak Djokovic este că fie s-a vaccinat și este beneficiarul unui certificat verde care îi permite intrarea în Australia, fie s-a înscris cu brio pe lista jucătorilor scutiți de vaccinarea anti-COVID.

Decizia de a nu merge la Cupa ATP are o sincronizare naturală, la finalul unui sezon în care Novak Djokovic a fost a jucat 4 finale de Grand Slam, din care a câștigat 3, a jucat semifinală în turneul olimpic de tenis și a reprezentat Serbia în Cupa Davis până în fazele superioare.

