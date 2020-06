BREAKING NEWS | NOVAK DJOKOVIC si sotia sa, infectati cu COVID-19! Prima reactie a liderului ATP

Novak Djokovic si sotia sa, Jelena au fost depistati pozitiv la noul coronavirus. Cei doi se vor autoizola pentru urmatoarele 14 zile.

"In momentul in care am aterizat la Belgrad, ne-am dus sa ne testam. Rezultatul e pozitiv, la fel ca cel al Jelenei, in timp ce rezultatele testelor facute de copiii nostri sunt negative," a declarat Novak Djokovic.

"Imi pare rau pentru fiecare caz de infectare. Sper ca acest lucru nu va complica starea de sanatate a nimanui, iar toata lumea va fi in regula. Voi ramane in autoizolare in urmatoarele doua saptamani si voi repeta testul in cinci zile," a mai spus liderul ATP.

Novak Djokovic, organizator al turneului amical Adria Tour, a fost singurul jucator care a plecat duminica din Zadar fara a face testul COVID-19. Grigor Dimitrov si Borna Coric au fost primii jucatori testati pozitiv la COVID-19, urmati de Viktor Troicki si preparatorul fizic al lui Novak Djokovic, Marko Paniki.