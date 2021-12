SPECIAL | Pacea, darul suprem al secolului XXI: cum a scăpat întreaga familie Djokovic de moarte în 1999

Succesele istorice înregistrate de Novak Djokovic în circuitul ATP nu au venit fără durere.

Dincolo de sacrificiile făcute de tenismenul sârb în viața personală pentru a deveni un tenismen de top, liderul mondial a fost nevoit să treacă peste amintirile unei copilării greu încercate de război pentru a reuși să imprime în joc un spirit de luptă rar întâlnit în istoria modernă a sportului.

Într-un interviu acordat pentru K1, Srdjan Djokovic, tatăl numărului 1 ATP povestește cum a trăit familia Djokovic bombardamentele asupra Iugoslaviei din 1999, dezvăluind că au simțit cât de aproape au fost de moarte.

„Sunt unul dintre puținii care au palmares favorabil în fața lui Novak. A câștigat împotriva mea pentru prima dată când avea 11 ani, după care n-am mai putut să câștig nici măcar un game în fața lui. Așadar, scorul întâlnirilor noastre directe este 100-1 pentru mine,” a declarat Srdjan Djokovic.

„La acea vreme, eram mereu îngrijorat, mereu pe marginea prăpastiei, a fost teribil de dificil. Novak a crescut în vremea bombardamentelor asupra Iugoslaviei. Atunci, aveam un venit de 2-3 mărci. Nu îi voi ierta niciodată pentru acele bombardamente.

Novak avea 12 ani, iar o bombă imensă a căzut în Rakovica în 1999.

Toate geamurile apartamentului nostru s-au spart, am căzut din paturi, am alergat în coridor și strigam: „Doamne, salvează-ne, nu ne lăsa să pierim!” Acestea sunt traumele care vor rămâne cu noi pentru totdeauna,” a adăugat tatăl liderului mondial, într-un interviu televizat de K1.

