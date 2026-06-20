Eliminare la Berlin pentru Arina Sabalenka! Ce s-a întâmplat în duelul cu Jessica Pegula

Americanca Jessica Pegula, numărul patru mondial, a învins-o pe liderul mondial Arina Sabalenka în trei seturi, 6-2, 6-7 (4/7), 6-0, sâmbătă, în semifinalele turneului WTA 500 Berlin pe iarbă, unde va juca o a doua finală duminică, informează AFP.

Aflată în căutarea celui de-al 12-lea titlu WTA, al doilea pe iarba de la Berlin, turneu dotat cu premii în valoare de 1.202.446 euro, după victoria din 2024, Jessica Pegula o va înfrunta fie pe jucătoarea cehă Linda Noskova (locul 13), fie pe filipineza Alexandre Eala (locul 35), care vor disputa a doua semifinală, scrie Agepres.