Sâmbătă, 20 iunie, s-au disputat meciurile tur din cadrul barajului de promovare în Liga 3, ediția 2026/27.

Cele 42 de campioane județene au fost împărțite în 21 de dueluri, însă doar 18 partide au avut loc.

Trei formații au promovat fără să joace, după ce adversarele lor nu au îndeplinit condițiile impuse de FRF.

Este vorba despre CSM Hușana Huși, Progresul Drăgănești și CS Gloria Ivești, care au profitat de retragerea celor de la ACS Negri, Victoria Adunații Copăceni și Victoria Gologanu.

Scoruri de 7-2, 4-3 și 5-0 în turul barajului de promovare în Liga 3

Pe teren, cel mai spectaculos rezultat al zilei s-a înregistrat în duelul dintre Recolta Gura Șuții și ACS Lupii Profa. Oaspeții s-au impus cu un categoric 7-2 și sunt aproape de promovare.

Un alt meci cu multe goluri a avut loc în Regiunea Nord-Vest, unde ACS Barcău a câștigat cu 4-3 pe terenul celor de la AFCS Talna Orașu Nou.

Tot un pas important spre Liga 3 a făcut și Pescărușul Sarichioi, care a învins cu 5-0 în deplasare pe Petrolul Berca.

Toate rezultatele din manșa tur

Regiunea 1, Nord-Est:

Unirea Curteşti (Botoșani) – CS Bradul Putna (Suceava) 0-4

Cimentul Bicaz (Neamț) – CSM Paşcani (Iași) 2-3

CSM Huşana Huşi (Vaslui) – ACS Negri (Bacău) – nu se dispută

Regiunea 2, Nord-Vest:

Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) – ACS Transilvania Sport Academy (Bihor) 0-3

AFCS Talna Oraşu Nou (Satu Mare) – ACS Barcău (Sălaj) 3-4

Victoria Viişoara (Cluj) – CS Academica Recea (Maramureș) 2-1

Regiunea 3, Centru:

CSC Sânsimion (Harghita) – CS Carpaţi Covasna (Covasna) 1-2

CS Agnita (Sibiu) – CSM Corona Braşov (Brașov) 0-1

ACS Academica Transilvania (Mureș) – Viitorul Sântimbru (Alba) 1-3

Regiunea 4, Vest:

CS Comuna Negomir (Gorj) – AFC Nera Bogodinţ (Caraș-Severin) 1-2

Atheltico Vinga (Arad) – CSM Deva (Hunedoara) 0-1

Sânandrei Timiș (Timiș) – CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți) 1-2

Regiunea 5, Sud-Vest:

Viitorul Horezu (Vâlcea) – Astra Plosca (Teleorman) 0-2

Recolta Gura Şuţii (Dâmbovița) – ACS Lupii Profa (Olt) 2-7

Petrolul Hârtiești (Argeș) – Avântul Pieleşti (Dolj) 1-1

Regiunea 6, Sud:

FC Bărăganul Ciulniţa (Ialomița) – Viitorul Corbeanca (Ilfov) 1-2

Progresul Drăgăneşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) – nu se dispută

ACS Spicul Vîlcelele (Călărași) – ACS Omega Sport Bucureşti (București) 1-1

Regiunea 7, Sud-Est:

Petrolul Berca (Buzău) – Pescăruşul Sarichioi (Tulcea) 5-0

Victoria Gologanu (Vrancea) – Gloria Iveşti (Galați) – nu se dispută

ACS Portul Constanţa (Constanța) – CS Făurei (Brăila) 2-0

Meciurile retur sunt programate sâmbătă, 27 iunie, de la ora 17:30. Atunci se vor stabili cele 18 echipe care se vor alătura formațiilor calificate deja la „masa verde”.