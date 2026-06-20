Chiar în ziua în care Andrei Rațiu a împlinit 28 de ani, în presa britanică au apărut informații potrivit cărora Liverpool a intrat în cursa pentru transferul fundașului dreapta, românul fiind un jucător pe placul noului antrenor Andoni Iraola.

Prima reacție din Spania, după ce Liverpool a intrat în cursa pentru Andrei Rațiu

Informația despre interesul lui Liverpool pentru Rațiu a fost lansată de AnfieldIndex, o pagină de X cu aproape 150.000 de urmăritori. Englezii au adăugat că s-au purtat deja discuții între gruparea de pe Anfield și impresarii fundașului dreapta, dar și că Liverpool ar încerca să obțină transferul în schimbul unei sume mai mici decât clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Jonay Amaro, jurnalist spaniol care se ocupă de Rayo Vallecano, a avut o reacție fermă după ce s-a scris despre interesul lui Liverpool pentru Rațiu.

"Liverpool, fie plătiți toți banii pentru Andrei Rațiu, fie nu pleacă nimeni!", a scris Amaro, pe X.

Informațiile despre interesul lui Liverpool apar după luni bune în care presa spaniolă, inclusiv publicații de top, au scris că FC Barcelona este și ea interesată de Andrei Rațiu. Rămâne de văzut ce îi va rezerva această vară internaționalului român, care a reușit să impresioneze în cele două sezoane ca titular incontestabil la Rayo.