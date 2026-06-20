În ultimele săptămâni s-a vorbit tot mai mult despre posibilitatea ca Florinel Coman să revină la FCSB, la doi ani după transferul său în Qatar.

Winger-ul legitimat la Al-Gharafa dorește să schimbe echipa în această vară. Una dintre variante ar fi un transfer în Serie A, la Lecce, club cu care agentul său, Federico Pastorello, ar purta deja discuții. DETALII AICI

În paralel, Gigi Becali speră să profite de situație și să îl convingă pe fostul căpitan al FCSB să revină la echipa de la care a plecat în vara anului 2024.

Raul Rusescu îl sfătuiește pe Florin Coman să nu revină în România: „Ar fi bine așa”

Prezent la un eveniment organizat în București, Raul Rusescu a fost întrebat despre viitorul lui Florinel Coman și a transmis un mesaj clar.

„Nu știu, nu știu. Aici chiar nu știu. Știu că Florinel mai are contract, cred că ar fi bine să nu renunțe la bani, să nu piardă bani, pentru că sunt importanți”, a declarat Rusescu pentru PRO TV și Sport.ro.

După transferul de la FCSB la Al-Gharafa, Florinel Coman nu a reușit să se impună la nivelul așteptărilor în campionatul Qatarului.

În sezonul recent încheiat, extrema stângă a bifat 26 de meciuri în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

Per total, de la sosirea la Al-Gharafa, internaționalul român a adunat 45 de partide, șase goluri și nouă pase decisive.