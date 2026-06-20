Gigi Becali își dorește ca FCSB să dea uitării sezonul trecut în care roș-albaștrii au jucat în play-out.

Patronul echipei bucureștene a anunțat că va întări lotul fostei campioane a României pentru se califica în Conference League și pentru a se bate la campionat.

Universitatea Craiova s-a interesat de Denis Drăguș

Gigi Becali este hotărât să îl transfere pe Denis Drăguș la FCSB, chiar dacă mutarea nu va fi una ușoară din cauza salariului pe care îl are fotbalistul român.

Atacantul naționalei câștigă în jur de 1,7 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor, iar FCSB ar putea să îi ofere un milion de euro, dar cu tot cu bonusurile de calificare în Conference League.

Universitatea Craiova a intrat pe fir și s-a interesat de situația lui Denis Drăguș, conform ProSport. Aceeași sursă indică însă că afacerea pare greu de realizat pentru campioana României.

Format la Academia Hagi, Drăguș a fost transferat în 2019 de la FC Viitorul Constanța la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro.

Ulterior, atacantul a evoluat sub formă de împrumut la FC Crotone, Genoa CFC și Gaziantep FK, înainte ca Trabzonspor să îl transfere definitiv în vara anului 2024.

În sezonul recent încheiat, Drăguș a evoluat pentru Eyupspor și Gaziantep FK, sub formă de împrumut. Atacantul a adunat 24 de meciuri în toate competițiile, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a internaționalului român este de două milioane de euro.