O noua surpriza la Roland Garros 2019. Irina Begu si Simona Halep au scapat de o importanta adversara: Kontaveit!

Irina Begu a aflat cu cine va juca in turul doi la Roland Garros 2019. Simona Halep a mai scapat de o posibila adversara din sferturile de finala de la Paris.

Irina Begu a facut un meci foarte bun azi impotriva chinezoaicei Lin Zhu, locul 106 WTA, pe care a invins-o in mod clar dupa doar o ora de joc, scor 6-1, 6-1. In turul secund, Irina va avea o adversara surprinzatoare, pe cehoaica Muchova, locul 73 WTA, care a eliminat-o in runda inaugurala pe favorite numarul 17, Anett Kontaveit. Muchova s-a impus dupa exact doua ore de joc scor 3-6, 6-2, 6-2.



In urma acestui rezultat, partea de tablou a Simonei Halep se “curata” si mai mult. Dupa ce ieri si-a anuntat retragerea din competitie Petra Kvitova, astazi a fost eliminata si Anett Kontaveit, jucatoare pe care Simona le putea intalni in sferturile de finala la Paris. De altfel, singurul cap de serie ramas in concurs pe acea bucata de tablou este Aryna Sabalenka, locul 11 WTA.



Irina Begu, pregatita pentru duelul din turul doi. Muchova - necunoscuta



“Am facut un meci foarte bun. Ma bucur ca am reusit sa termin in doua seturi si ca a fost doar o ora. Ma bucur ca mi-a iesit tactica de la inceput pana la sfarsit. Am nevoie de cat mai multe meciuri si cat mai multe victorii si sa incep sa urc din nou. Nu a fost un inceput de an usor. Daca iau partea din Australia am avut un inceput bun, dar imi pare rau ca nu am reusit sa fructific mai multe victorii. Stiu cu cine urmeaza sa joc, cu invingatoarea dintre Kontaveit si Muchova. O sa incerc sa le urmaresc putin. Deocamdata ma bucur putin pentru victoria asta, dar apoi voi incepe sa pregatesc meciul din turul doi. O stiu pe Kontaveit, dar nu o stiu foarte bine pe Muchova”, a spus Irina Begu la conferinta de presa de la Paris.