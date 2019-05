SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC, Roland Garros 2019: Cu cine joaca Halep daca se califica in turul 2

Simona Halep o intalneste pe australianca Ajla Tomljanovic in primul tur de la Roland Garros 2019 LIVE AICI

Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori pana acum iar Simona Halep s-a impus de fiecare data. In 2010 a fost prima intalnire, intr-un meci de FED Cup, iar apoi Simona s-a impus in 2018 la Cincinnati in fata numarul 47 WTA.

Simona Halep e detinatoarea trofeului la Roland Garros si are de aparat 2000 de puncte primite pentru victoria de anul trecut.



Cu cine joaca Simona Halep in turul 2 la Roland Garros 2019

Simona a jucat finala de la Madrid si a fost eliminata in primul tur la Roma, insa a aratat o forma buna pe zgura in ultima perioada. La Roma, programul a fost dat peste de cap de ploaie, iar Halep a acuzat si o accidentare si oboseala acumulata.

Daca o va invinge pe Ajla Tomljanovic, Simona Halep se va duela in turul 2 de la Roland Garros 2019 cu invingatoarea din partida Chloe Paquet, numarul 166 WTA si poloneza Magda Linette, locul 87 WTA. Cele doua nu s-au duelat niciodata cu Simona Halep pana acum.



Traseu virtual Simona Halep la Roland Garros 2019

1R: Ajla Tomljanovic

2R: Chloe Paquet / Magda Linette

3R: Daria Gavrilova / Eugenie Bouchard / Lesia Tsurenko

4R: Qiang Wang / Saisai Zheng / Daria Kasatkina

QF: Anett Kontaveit / Aryna Sabalenka

SF: Naomi Osaka/ Ashleigh Barty / Serena Williams / Caroline Garcia

F: Karolina Pliskova / Kiki Bertens / Sloane Stephens