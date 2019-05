SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC ROLAND GARROS | Halep si Tomljanovic s-au mai intalnit de doua ori! Scorul confruntarilor directe: "Va fi un meci diferit"

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro meciurile Simonei Halep de la Roland Garros 2019!

Simona Halep, locul 3 WTA, incepe marti o noua aventura la singurul turneu de Grand Slam la care a disputat de-a lungul timpului trei finale, Roland Garros. Romanca in varsta de 27 de ani, supranumita “Regina Zgurii” a jucat prima ei finala de turneu major in 2014, la Paris, atunci cand a fost invinsa la diferenta de doar cateva puncte de Maria Sharapova. Mai apoi, in 2017 avea sa joace o noua finala la Paris, impotriva Jelenei Ostapenko. Nici de aceasta data nu a fost cu succes, insa 2018 a fost fara doar si poate anul ei. Simona Halep a revenit la turneul ei preferat mai puternica si a cucerit primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa un meci de poveste jucat impotriva americancei Sloane Stephens.

La editia din 2019, Simona Halep va juca in primul tur cu Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Cel mai bun loc pe care l-a ocupat australianca este 39 WTA, atins in acest an, in luna aprilie. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori in circuitul feminin de tenis, de fiecare data impunandu-se sportiva din Romania. Prima intalnire a avut loc in 2010, intr-o confruntare de Fed Cup, iar a doua in 2018, la Cincinnati. Chiar si asa, australianca a reusit cu ambele ocazii sa-i ia fostului lider din WTA cate un set.

Simona Halep – Ajla Tomljanovic, Roland Garros 2019. Ora de start

Anul acesta, Ajla a castigat sapte meciuri pe suprafata rosie si a pierdut sase partide. Ea a jucat la Rabat finala competitiei, insa a fost invinsa in ultimul act de catre Johanna Konta. Altfel, australianca a fost eliminata de la Madrid in turul intai si de la Roma in turul secund, la fel si la Nurnberg. De partea cealalta, Simona a jucat finala de la Madrid, fiind acolo invinsa de Kiki Bertens, iar la Roma a fost eliminata in turul secund de catre Marketa Vondrousova, romanca acuzand mici probleme fizice.

Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului au programat partida dintre cele doua jucatoare pe cea mai mare arena din complex, Philippe Chatrier, al treilea meci al zilei, care va incepe dupa ora 15:30, la finalul meciului dintre Osaka si Schmiedlova. Marti va juca si Irina Begu. Ea o va intalni pe Lin Zhu pe terenul numarul 12 in primul meci al zilei, care incepe la ora 12, ora Romaniei.

Simona Halep, constienta de testul “Ajla Tomljanovic”

"Va fi un meci diferit fata de cel de la Cincinnati pentru ca acum e pe zgura, iar jocul este altul. Va fi un meci greu. Ea e puternica, loveste mingea tare. Trebuie sa ma concetrez pe ce am eu de facut si daca imi fac jocul am o sansa buna de a castiga. E minunat sa fiu din nou aici, sunt sanatoasa si totul merge bine. Incerc sa ma bucur de fiecare moment pentru ca este un turneu special. Totul arata mult mai bine, iar Centralul e foarte frumos", a declarat Simona Halep despre partida cu Ajla Tomljanovic.

Simona Halep, mare favorita la casele de pariuri

Bookmakerii au in continuare mare incredere in campioana en-titre de la Roland Garros. Pentru o victorie in meciul cu Ajla Tomljanovic, Simona a primit cota 1.15, in timp ce adversara sa a primit cota de 5.45. De asemenea, romanca este marea favorita si la castigarea titlului la Roland Garros. Ea a primit cota de 6, in timp ce pe locul 2 e Serena Williams, care a primit cota 10. Americanca se afla la egalitate cu Naomi Osaka, liderul mondial din WTA.