(P) After shave: ce face bine pielii și ce îți poate da iritații

After shave-ul este un produs cosmetic care împrospătează eficient, răcorește plăcut pielea și reprezintă o parte esențială a îngrijirii tenului după ras. Scopul său principal este de a minimiza disconfortul după bărbierit, de a dezinfecta și de a igieniza pielea, lăsând-o netedă și parfumată. Bărbații caută mereu produse de top care au capacitatea de a preveni inflamațiile și iritațiile - care deseori rezultă din micro-leziunile cauzate prin ras.

Bărbieritul de dimineață pentru un bărbat poate fi mai confortabil, dacă se folosește o loțiune după ras care elimină orice iritație și lăsa fața plăcut de fină, proaspătă și răcoroasă. Unele produse de brand merită menționate, deoarece ele fac bine pielii și nu provoacă iritații.

Folosește un after shave de marcă! – Avantaje uimitoare pentru pielea ta

Pentru a avea pielea netedă și fără roșeață, merită să te răsfeți cu un after shave de pe Notino.ro. Poți alege în acest e-shop tot ce este mai bun pentru tine, să-ți îngrijești tenul cu produse infuzate cu:

·       Extracte de plante – mentă, arnică, apă de cactus, roiniță

·       Uleiuri esențiale cu proprietăți benefice și parfumuri naturale

·       Aloe vera care este un agent calmant, antiseptic și hidratant, ce poate preveni și trata iritațiile, arsurile și dermatitele

·       Lemn dulce care are efecte antiinflamatorii, întărește capilarele, tratează rozaceea și hiperpigmentarea

·       Ceai verde cu efect antioxidant, care reduce inflamațiile, iritațiile și protejează pielea de efectul nociv al radicalilor liberi și de foto-îmbătrânire

·       Mușețel care are efect purificator, antibacterian, antiseptic, calmant; este perfect pentru pielea sensibilă și predispusă la iritații.

Toate aceste ingrediente ajută la regenerarea și hidratarea pielii și fac un produs să fie și mai mult îndrăgit de bărbați.

Gelurile after shave sunt produse cosmetice care au în general alcool, cu efect antiseptic pentru a preveni infectarea micilor iritații sau tăieturi. Acestea au acțiune astringentă, de a ameliora iritațiile atât de neplăcute. Dacă ai tenul gras, ai putea alege un after shave pe bază de alcool, insă dacă ai tenul sensibil, este bine să optezi pentru un after shave fără alcool.

În cazul tenului sensibil, trebuie menționat faptul că un produs cu alcool, fie el și sub formă de gel, ar putea predispune la iritații. Unele produse însă conțin formule cu extract de plante (ex. iedera roșie Hemigraphis colorata) care au proprietăți cicatrizante și antiinflamatorii.

Alte aspecte importante în alegerea unui produs după ras sunt:

·       Un after shave gel trebuie ales în funcție de vâscozitate, pH și proprietăți antibacteriene

·       O loțiune după ras trebuie să aibă acțiune astringentă, să prevină și să amelioreze iritațiile după bărbierit.

Folosirea unui after shave cu ulei de lemn de santal, unt de karité și unt de shea, oferă beneficii importante, precum:

·       Calmează perfect iritațiile produse de bărbierit

·       Înmoaie și hidratează suplimentar pielea

·       Oferă un parfum clasic, masculin, subtil

·       Creează o stare de bine, o senzație de revigorare.

Când este ales cu atenție din gama produselor de brand care sunt de înaltă calitate, after shave-ul devine o opțiune rentabilă și luxoasă, pentru că oferă multe beneficii. Bărbații își doresc pentru ei ceea ce este mai bun, un produs de lungă durată care are o formulă ce își face treaba chiar și atunci când este utilizat în cantitate mică. Prin formula sa bogată în ingrediente active, naturale și prietenoase cu pielea, acesta va îmbunătăți aspectul acesteia și sănătatea.

Și balsamurile după ras susțin sănătatea pielii. Ele pot avea de pildă extract de semințe de jojoba care revitalizează dermul, cresc elasticitatea pielii, tonifiază și fac tenul mai radiant. Produsele cu unt de Shea reduc semnele de îmbătrânire și deci estompează ridurile și liniile fine. Prin conținutul de glicerină, un balsam după ras va asigura o barieră protectoare de hidratare după ras.

Când se aleg aceste produse cosmetice, trebuie ținut cont de faptul să fie non-comedogenice, deci să nu blocheze porii, pentru că în caz contrar vor duce la acnee și probleme ale pielii. Bărbații care sunt predispuși la iritații și erupții cutanate sunt sfătuiți de medici să folosească doar produse testate dermatologic, care sunt potrivite pentru tipul de piele, care nu au alcool și coloranți sintetici și deci, pot fi de încredere.

