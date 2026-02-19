Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț

Catalanii continuă să aibă, iar șefii grupării de pe Camp Nou își calculează foarte bine banii investiți în transferuri.

Barcelona a cheltuit foarte puțin pentru mutările din acest sezon. Doar 27 de milioane de euro au cheltuit catalanii pentru a-i aduce pe Joan Garcia, Roony Bardghji, Marcus Rashford și Joao Cancelo, ultimii doi fiind împrumutați.

Barcelona vrea să îl transfere pe Marcus Rashford

Englezul a revenit la cea mai bună formă a sa în urma împrumutul de la Manchester United la Barcelona. Marcus Rashford i-a dat pe spate și pe catalani care vor să îl transfere definitiv pe fotbalistul de 28 de ani.

Formația din Premier League a inclus și o clauză de cumpărare opțională de 30 de milioane de euro la momentul împrumutului lui Rashford.

Barcelona nu ar vrea să o plătească respectiva clauză și încerca să negocieze cu Manchester United pentru un transfer definitiv dar în alte condiții, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

„Diavolii roșii” vor să îl vândă pe atacantul englez, dar și-ar dori ca Barcelona să achite cele 30 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la o înțelegere și unde va evolua din sezonul viitor Marcus Rashford.