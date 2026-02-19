Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț

Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona se gândește deja la mutările pe care le va face vara viitoare.

TAGS:
BarcelonaMarcus RashfordManchester UnitedPremier Leaguela ligaTransferHansi Flick
Din articol

Catalanii continuă să aibă, iar șefii grupării de pe Camp Nou își calculează foarte bine banii investiți în transferuri.

Barcelona a cheltuit foarte puțin pentru mutările din acest sezon. Doar 27 de milioane de euro au cheltuit catalanii pentru a-i aduce pe Joan Garcia, Roony Bardghji, Marcus Rashford și Joao Cancelo, ultimii doi fiind împrumutați.

Barcelona vrea să îl transfere pe Marcus Rashford

Englezul a revenit la cea mai bună formă a sa în urma împrumutul de la Manchester United la Barcelona. Marcus Rashford i-a dat pe spate și pe catalani care vor să îl transfere definitiv pe fotbalistul de 28 de ani.

Formația din Premier League a inclus și o clauză de cumpărare opțională de 30 de milioane de euro la momentul împrumutului lui Rashford.

Barcelona nu ar vrea să o plătească respectiva clauză și încerca să negocieze cu Manchester United pentru un transfer definitiv dar în alte condiții, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

„Diavolii roșii” vor să îl vândă pe atacantul englez, dar și-ar dori ca Barcelona să achite cele 30 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la o înțelegere și unde va evolua din sezonul viitor Marcus Rashford.

  • Fotbalistul de 28 de ani reușit 10 goluri și 13 assist-uri în 34 de meciuri jucare pentru Barcelona în acest sezon.
  • 40 de milioane de euro este cota lui Marcus Rashford, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Premier League | Rezumat Wolves - Arsenal 2-2 (18-02-2026)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu
Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu
Bomba de la miezul nopții: Barcelona, bătută după un meci incredibil, a pierdut șefia clasamentului!
Bomba de la miezul nopții: Barcelona, bătută după un meci incredibil, a pierdut șefia clasamentului!
Anunțul momentului pentru Barcelona! Hansi Flick și-a manifestat bucuria: „Un jucător important”
Anunțul momentului pentru Barcelona! Hansi Flick și-a manifestat bucuria: „Un jucător important”
ULTIMELE STIRI
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
(P) After shave: ce face bine pielii și ce îți poate da iritații
(P) After shave: ce face bine pielii și ce îți poate da iritații
A apărut o nouă versiune în boxul profesionist, sponsorizată de Arabia Saudită. Cum arată centura Zuffa Boxing
A apărut o nouă versiune în boxul profesionist, sponsorizată de Arabia Saudită. Cum arată centura Zuffa Boxing
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
Mouhamadou Drammeh își spune pentru Sport.ro fascinanta poveste. Cum o descrie pe U Cluj într-un cuvânt și de ce afirmă: "Dacă mă pun în locul mamei, cred că era un dezastru"
Mouhamadou Drammeh își spune pentru Sport.ro fascinanta poveste. Cum o descrie pe U Cluj într-un cuvânt și de ce afirmă: "Dacă mă pun în locul mamei, cred că era un dezastru"
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată!
Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată!
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
El e jucătorul dorit de PSG în locul lui Kylian Mbappe! Primă de instalare de 150 milioane euro
El e jucătorul dorit de PSG în locul lui Kylian Mbappe! Primă de instalare de 150 milioane euro
Englezii s-au dezlănțuit pe rețelele sociale după ratarea colosală din Manchester City - Manchester United
Englezii s-au dezlănțuit pe rețelele sociale după ratarea colosală din Manchester City - Manchester United
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!