Serena Williams a renuntat la catsuit, dar a socat din nou. Ce scria pe echipamentul ei de la Roland Garros. FOTO

Serena Williams nu rateaza nicio ocazia de a atrage atentia.

Revenita pe teren, Serena Williams incarca o victorie istorica la Roland Garros. La 37 de ani, Serena a trecut cu greu in primul tur, 2-6, 6-1, 6-0 in partida cu Vitalia Diatchenko, iar la finalul ei a declarat ca a fost un meci straniu. "Parca aveam pietre in picioare", a spus legendara sportiva americana. Serena Williams chiar s-a enervat si a inceput sa urle intr-un moment delicat.

Serena Williams a renuntat la costmul "de pisica" purtat anul trecut la Roland Garros. Anul acesta a optat pentru un costumatie pe care erau imprimate urmatoarele cuvinte: "mama, campioana, regina, zeita" si o pelerina de supererou.

Sub pelerina era o costumatie stil "zebra", cu dungi albe si negre.

Serena Williams si-a aparat sponsorul la Roland Garros



Mesajul de pe costumul Serenei nu a fost intamplator. Sponsorul ei a raspuns la acuzatiile potrivit carora nu sprijina sportivele care devin mame. O sportiva americana a declarat recent ca sponsorul ei de echipament i-a micsorat contractul in momentul in care a devenit gravida. "Sponsorul meu m-a sprijinit mult. Si in general sprijina femeile care vor sa intemeieze familii si sa devina mame. Lumea se schimba, iar oamenii realizeaza ca trebuie sa-si schimbe politicile", a declarat Serena Williams.