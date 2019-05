SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC, Roland Garros 2019: Procedeele la care a lucrat Simona inaintea meciului. FOTO

Simona Halep incepe azi de la ora 16:00 cursa pentru un nou trofeu la Roland Garros, turneul ei Grand Slam preferat. Favorita principala a competitiei in viziunea multora are de aparat 2000 de puncte in clasamentul WTA dupa victoria din finala de anul trecut cu Sloane Stephens.

Simona Halep da peste australianca Ajla Tomljanovic, locul 47 in clasamentul WTA, pe care o conduce cu 2-0 la intalnirile directe pana acum.



Simona Halep a pus accent pe doua procedee la antrenament!



Inainte de meci, Simona Halep s-a antrenat ca de obicei inainte de partide si a pus accent pe doua procedee extrem de importante in jocul ei. Serviciul, care atunci cand functioneaza la nivel inalt o ajuta sa se impuna cu usurinta in fata adversarelor, dar si la jocul din preajma liniei de fund, acolo unde se simte cel mai bine. Sunte elementele care i-au iesit aproape perfect la turneul de la Madrid, cand Simona Halep a ajuns pana in finala.

"Trebuie sa-mi surprind adversarele, toate ma cunosc acum", spunea Simona Halep recent legat de jocul ei. Halep a devenit cunoscuta cu adevarat in circuitul WTA, cand a jucat prima finala de la Roland Garros, pierduta dramatic in fata Mariei Sharapova. De atunci, Halep a fost tot timpul in primele pozitii din clasamentul WTA si a petrecut mai bine de un an pe primul loc.

Urmareste AICI LIVE meciul dintre Simona Halep si Ajla Tomljanovic de la Roland Garros 2019.