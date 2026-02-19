OFICIAL Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!

Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Cluburi puternice contribuie la convocările la reprezentativele tricolore.

În perioada 23 februarie – 2 martie, tricolorele Under 19 au programat primul stagiu de pregătire din acest an, în cadrul căruia vor disputa și două meciuri amicale contra compania Maltei.

Este singura acțiune de pregătire pe care naționala U19 o are programată înaintea partidelor de calificare programate în luna aprilie, informează FRF pe site-ul oficial.

Programul meciurilor

Sâmbătă, 28 februarie, ora 12:00 |

Malta WU19 – ROMÂNIA WU19

Luni, 2 martie, ora 15:00 |

Malta WU19 – ROMÂNIA WU19

Lotul convocat de selecționerul Constantin Olariu pentru această acțiune

Portari: 

Alesia MOLDOVAN (Gloria Bistrița); Isabela COMAN (PONTENC CLUB| Spania)

Fundași: 

Andra MIHĂESCU (Farul Constanța), Irina APOSTOL (ACS Roma Florin Padurean), Violeta BOGOȘ (Farul Constanța), Bianca CORSEI (Politehnica Timișoara), Irina CICOȘ („U” Olimpia Cluj), Sara BORȚEA (Rapid București); 

Mijlocași: 

Giulia DUMITRU (Cesena FC | Italia), Dana CIOABLĂ (Politehnica Timișoara), Maria IVAN (FC Juniorul București); Eszter SZOKE (AFK Csikszereda), Laureen OLESCHER (Bayer 04 Leverkusen| Germania)

Atacanți: 

Alexia NICULESCU („U” Olimpia Cluj), Maria OLAH (Atletico Madrid | Spania), Jasmine OUATU (Coastal Carolina University | SUA ), Rania KARA-JOULI (Gloria Bistrița), Boglarka FULOP (AFK Csikszereda), Anastasia RADU (Rapid București), Carina RĂDUCU (Juventus Academy Toronto| Canada)

România U19, în Liga A pentru calificarea la EURO

Naționala pregătită de Constantin Olariu va evolua în Liga A în această primăvară, în runda a doua de calificare pentru Campionatul European. 

În urma tragerii la sorți, junioarele U19 au fost repartizate în Grupa A2, alături de Polonia, Grecia și Belgia. 

Gazda grupei de calificare va fi Polonia, iar partidele se vor disputa pe 12, 15 și 18 aprilie 2026. 

Info: FRF

Foto: Răzvan Păsărică / SPORT PICTURES

