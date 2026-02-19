În perioada 23 februarie – 2 martie, tricolorele Under 19 au programat primul stagiu de pregătire din acest an, în cadrul căruia vor disputa și două meciuri amicale contra compania Maltei.

Este singura acțiune de pregătire pe care naționala U19 o are programată înaintea partidelor de calificare programate în luna aprilie, informează FRF pe site-ul oficial.

Programul meciurilor

Sâmbătă, 28 februarie, ora 12:00 |

Malta WU19 – ROMÂNIA WU19

Luni, 2 martie, ora 15:00 |

Malta WU19 – ROMÂNIA WU19

Lotul convocat de selecționerul Constantin Olariu pentru această acțiune